Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Дългото търсене на нов треньор на Милан приключи, като от клуба окончателно са решили това да бъде Рубен Алморим, съобщават водещите журналисти в Италия.

Първоначалният фаворит за поста беше Андони Ираола, след което се заговори най-вече за Оливер Гласнер, но в крайна сметка бившият наставник на Спортинг (Лисабон) и Манчестър Юнайтед ще бъде наследникът на освободения Масимилиано Алегри начело на “росонерите”. Неговият договор ще бъде за 2+1 сезона при годишна заплата от 3,5 млн. евро, допълнена от бонуси при спечелване на трофеи и класиране за Шампионската лига. Така 41-годишният Аморим ще бъде третият португалски специалист, който е назначен за треньор от клубния собственик Джери Кардинале след Пауло Фонсека и Сержио Консейсао, изкарали по един полусезон през 2024/25.

🚨🔴⚫️ BREAKING: Rúben Amorim to AC Milan as new head coach, HERE WE GO! 🇵🇹



Verbal agreement done on deal valid until June 2028 plus option until June 2029.



Amorim has accepted all conditions and will sign this week as new Milan manager. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/j3ry7G3mYq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Междувременно, новият технически директор на миланския гранд ще бъде ръководителят на Айнтрахт (Франкфурт) Маркус Крьоше, който ще подпише тригодишен договор. Очаква се той да вземе със себе си и своята “дясна ръка” Тимо Хардунг, който да бъде назначен като спортен директор - длъжност, която изпълняваше досега и в германския клуб.

🚨🔴⚫️ AC Milan are closing in on Markus Krösche to be appointed as new Head of Football. Final steps.



Follows club plan to appoint Rúben Amorim as new head coach. 🇵🇹



Krösche will be joined by Timmo Hardung, per @MatteMoretto.



🎥 https://t.co/eJpABG8SUC pic.twitter.com/DD6fqm31in — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

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Снимки: Gettyimages