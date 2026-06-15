Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 3484
  • 7
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Дългото търсене на нов треньор на Милан приключи, като от клуба окончателно са решили това да бъде Рубен Алморим, съобщават водещите журналисти в Италия.

Първоначалният фаворит за поста беше Андони Ираола, след което се заговори най-вече за Оливер Гласнер, но в крайна сметка бившият наставник на Спортинг (Лисабон) и Манчестър Юнайтед ще бъде наследникът на освободения Масимилиано Алегри начело на “росонерите”. Неговият договор ще бъде за 2+1 сезона при годишна заплата от 3,5 млн. евро, допълнена от бонуси при спечелване на трофеи и класиране за Шампионската лига. Така 41-годишният Аморим ще бъде третият португалски специалист, който е назначен за треньор от клубния собственик Джери Кардинале след Пауло Фонсека и Сержио Консейсао, изкарали по един полусезон през 2024/25.

Междувременно, новият технически директор на миланския гранд ще бъде ръководителят на Айнтрахт (Франкфурт) Маркус Крьоше, който ще подпише тригодишен договор. Очаква се той да вземе със себе си и своята “дясна ръка” Тимо Хардунг, който да бъде назначен като спортен директор - длъжност, която изпълняваше досега и в германския клуб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

  • 15 юни 2026 | 12:57
  • 4439
  • 7
Салиба поднови тренировки с Франция

Салиба поднови тренировки с Франция

  • 15 юни 2026 | 12:56
  • 289
  • 0
Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

  • 15 юни 2026 | 12:42
  • 3720
  • 1
Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

  • 15 юни 2026 | 12:23
  • 6404
  • 14
Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

  • 15 юни 2026 | 11:47
  • 2450
  • 3
Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

  • 15 юни 2026 | 11:26
  • 650
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 19132
  • 32
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 4711
  • 33
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 15097
  • 16
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 12970
  • 21
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 21004
  • 21