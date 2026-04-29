Хакими е под въпрос за реванша срещу Байерн

Десният бранител на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими е под въпросителна за реванша срещу Байерн (Мюнхен) след седмица в Германия, съобщава журналистът Фабрис Хоукинс.

🔴🔵 Les premiers examens passés par Achraf Hakimi, ce matin, démentent la thèse de simples crampes. L'international marocain va passer des tests plus poussés cet après-midi. S'il s'agit d'une simple contracture, le compte à rebours sera lancé pour qu'il puisse tenir sa place… pic.twitter.com/nx01KHjeJI — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 29, 2026

Хакими се хвана за задната част на бедрото снощи в последните минути на епичния мач срещу баварците, спечелен от неговия тим с 5:4. Бранителят изпитваше очевидна болка, макар и все пак да успя да завърши двубоя.

Според Хоукинс първоначалните тестове, направени от ПСЖ, са показали, че не става дума само за крамп. Хакими ще се подложи на допълнителни изследвания, като ако става дума просто за разтежение, може и да има шанс мароканецът да се възстанови за реванша. При по-сериозна контузия обаче е ясно, че той няма да е линия и най-вероятно ще бъде заменен отдясно на защитата с младия Уарен Заир-Емери.

Achraf Hakimi is a doubt for the second leg. The Moroccan did not only suffer cramps last night - he will undergo further tests today to reveal the extent of the injury. Meanwhile Nuno Mendes, who was also subbed off, will be available in the second leg [@FabriceHawkins] pic.twitter.com/nzPe0PVuqm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 29, 2026

За сметка на това левият бек Нуно Мендеш, който бе заменен в 84-ата минута по време на спектакъла в Париж, няма контузия и ще бъде на линия за Луис Енрике в Мюнхен.