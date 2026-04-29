Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
Хакими е под въпрос за реванша срещу Байерн

  • 29 апр 2026 | 16:42
  • 290
  • 0

Десният бранител на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими е под въпросителна за реванша срещу Байерн (Мюнхен) след седмица в Германия, съобщава журналистът Фабрис Хоукинс.

Хакими се хвана за задната част на бедрото снощи в последните минути на епичния мач срещу баварците, спечелен от неговия тим с 5:4. Бранителят изпитваше очевидна болка, макар и все пак да успя да завърши двубоя.

Според Хоукинс първоначалните тестове, направени от ПСЖ, са показали, че не става дума само за крамп. Хакими ще се подложи на допълнителни изследвания, като ако става дума просто за разтежение, може и да има шанс мароканецът да се възстанови за реванша. При по-сериозна контузия обаче е ясно, че той няма да е линия и най-вероятно ще бъде заменен отдясно на защитата с младия Уарен Заир-Емери.

За сметка на това левият бек Нуно Мендеш, който бе заменен в 84-ата минута по време на спектакъла в Париж, няма контузия и ще бъде на линия за Луис Енрике в Мюнхен.

Следвай ни:

Виж всички

