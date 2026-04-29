Дембеле с просто обяснение защо в ПСЖ тичат като луди

  29 апр 2026 | 11:52
Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле обясни причината за огромното си раздаване както в атака, така и в защита, което демонстрира и във вторник по време на мача срещу Байерн (Мюнхен). Два гола, една асистенция, финт при четвъртото попадение за парижани... и невероятно раздаване на терена. Усман Дембеле (28 г.) изигра феноменален двубой във вторник по време на зрелищния първи полуфинал в Шампионската лига, завършил 5:4. Носителят на „Златната топка“ беше избран за играч на мача, въпреки че и други офанзивни футболисти можеха да претендират за отличието.

„Какво ядеш за вечеря?“
Като гост в предаването CBS Sports Golazo „Дембуз“, както му викат, получи похвали. „Как можеш да имаш толкова много енергия?“, попита го Майка Ричардс, бивш играч на Манчестър Сити и настоящ анализатор в шоуто. „Начинът, по който пресираш... Играеш ту отдясно, ту отляво, после в центъра. Какво ядеш за вечеря?“

Бившият играч на Рен не разкри специална кулинарна рецепта, а по-скоро демонстрира лоялност към своя треньор... под страх от загуба на титулярното си място. „Просто е: ако не пресираш, ако не се защитаваш, Луис Енрике ще те остави на пейката!“ Това откровено признание, както често се случва в предаването, предизвика всеобщ смях в студиото.

„Надявам се отново да стане зрелищен сблъсък“
Преди това Дембеле изрази твърдото си намерение да довърши работата в Мюнхен след седмица, ако е възможно след още един фантастичен двубой. „Надявам се, но с победа за нас“, заяви той. „И двата отбора ще атакуват и се надявам отново да стане зрелищен мач. Ние се забавлявахме, но най-вече го направихме за вас.“

Той зададе тона още пред Canal+ веднага след като получи наградата си за играч на мача. „Два велики отбора, които атакуват и не си задават въпроси“, анализира той. „Това е полуфинал в Шампионската лига. Доволни сме от резултата, въпреки че при 5:2 сякаш спряхме да играем. Липсваше ни по малко от всичко. Беше невероятен мач. Отиваме в Мюнхен, за да спечелим и да се класираме. Няма да променяме философията си – ние ще атакуваме, те също ще атакуват.“

