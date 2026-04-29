Найденов: ПСЖ 5:4 Байерн - мачът на века, магията на ШЛ... ЦСКА 1948 5:4 Лудогорец - нареждалка, Цеката такъв, Цеката онакъв

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с интересен коментар относно снощния мач между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен), завършил със зрелищното 5:4. Бизнесменът припомни двубоя на своя отбор с Лудогорец, който завърши със същия резултат по-рано през сезона, и направи интересно сравнение.

"ПСЖ - Байерн М 5:4 всичко е прекрасно, мачът на века, магията на ШЛ ….a few moments earlier….ЦСКА 1948 - Лудогорец 5:4 …. Уууу, черно тото, нареждалка, Цеката такъв, Цеката онакъв … така ли, мама…..?", написа Найденов в офицалния си профил във "Фейсбук".

