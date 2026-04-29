  3. Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"

Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"

Трансферът на Хвича Кварацхелия в Пари Сен Жермен през януари 2025 г. промени изцяло облика на отбора, особено в Шампионската лига. Бившият играч на Наполи, привлечен срещу 70 милиона евро, първоначално измести от титулярния състав Брадли Баркола – лидер по асистенции в топ първенствата за миналия сезон, а впоследствие изигра ключова роля за спечелването на първата европейска купа в историята на клуба.

Грузинецът, който е може би най-добрият футболист (в добро здраве), който няма да участва на Световното първенство, тогава се отчете с гол и асистенция в реванша от плейофите срещу Брест (7:0), вкара в първия четвъртфинал срещу Астън Вила (3:1), добави асистенция в първия полуфинал срещу Арсенал (0:1) и сложи „черешката на тортата“ с попадение във финала срещу Интер (5:0).

Влиянието му продължи да расте и през настоящия сезон. Той отбеляза гол в реванша от плейофите срещу Монако (2:2), вкара два гола и асистира в първия осминафинал срещу Челси (5:2), отново се разписа на “Стамфорд Бридж” (3:0), порази вратата в първия четвъртфинал срещу Ливърпул (2:0) и направи нова асистенция на “Анфийлд” (2:0). Не е изненадващо, че по пътя си спечели три поредни награди за „Играч на мача“.

С двата си гола срещу Байерн (5:4) в първия полуфинал той завърши своя уникален цикъл. Кварадона може да се похвали, че е единственият играч, отбелязвал гол във всеки един кръг, откакто Шампионската лига прие настоящия си формат: групова фаза (3), плейофи (2), осминафинали (3), четвъртфинали (2), полуфинал (2) и финал (1).

Всъщност Кварацхелия е футболистът, допринесъл за най-много голове (20) в Шампионската лига след пристигането си на „Парк де Пренс“ – участвал е в 37,2% от попаденията на ПСЖ в Европа. Той има 13 гола и 7 асистенции. Съществува и друг, още по-категоричен факт: през този сезон той има участие в повече голове в Шампионската лига (15 в 14 мача), отколкото в Лига 1 (11 в 25 срещи).

Неговата аура засиява, когато прозвучи химнът на Шампионската лига, въпреки че самият той го отрича. „Казват, че си избирам мачовете? Не мисля така. Опитвам се да играя по един и същи начин във всеки двубой, но понякога е трудно.“

Поредният му рецитал, този път срещу Байерн, предизвика възхищението на целия футболен свят и в частност на Кларънс Зеедорф. Бившият играч на Реал Мадрид, Интер и Милан издигна кандидатурата му за „Златната топка“ в ефира на „Prime Video“: „Кварацхелия е най-добрият играч в света и ще продължи да се развива. Той носи отбора на гърба си и знае какво да прави във всеки един момент. Високо ценя неговата интелигентност. Той е ключов играч в изграждането на играта и прави разликата в атака. Невероятен е.“

„За мен Квара е играч от най-висока класа през цялата година“, повтори и наставникът на ПСЖ Луис Енрике, за да подчертае изключителния мач на грузинското крило, превърнало Шампионската лига в своя лична сцена за изява.

Алберто Рубио, “Марка”

Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

  • 29 апр 2026 | 14:30
  • 565
  • 0
Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

  • 29 апр 2026 | 14:27
  • 724
  • 1
Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

  • 29 апр 2026 | 14:01
  • 2111
  • 2
Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

  • 29 апр 2026 | 13:41
  • 2703
  • 0
Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

  • 29 апр 2026 | 13:26
  • 506
  • 0
ФИФА поиска охрана за Инфантино като за Доналд Тръмп

ФИФА поиска охрана за Инфантино като за Доналд Тръмп

  • 29 апр 2026 | 13:18
  • 435
  • 0
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 19985
  • 57
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 20270
  • 257
Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 360
  • 0
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 3032
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 8356
  • 35
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 13371
  • 21