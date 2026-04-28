Бруно Фернандеш изравни Кристиано Роналдо по голови приноси в Премиър лийг

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш продължава да прави асистенция след асистенция през този сезон в английския елит, като поредното му голово подаване беше при снощната победа с 2:1 над Брентфорд.
Така халфът вече има общо 140 голови приноса в Премиър лийг, колкото има и сънародникът му Кристиано Роналдо в двата си периода на Олд Трафорд. Статистиката на Фернандеш в неговите 226 мача в Премиър лийг включва 70 попадения и 70 голови паса. Междувременно, в своите 236 срещи в първенството CR7 има 103 гола и 37 асистенции. Сред всички играчи на Юнайтед в историята само четирима имат повече голови приноси във Висшата лига от двамата португалци: Уейн Рууни (276), Райън Гигс (271), Пол Скоулс (162) и Дейвид Бекъм (142).
Фернандеш също така стана също така първият играч на “червените дяволи” със седем поредни шампионатни срещи с гол или асистенция след Робин ван Перси, чиято серия продължи в десет мача между ноември 2012 г. и януари 2013 г.
През този сезон 31-годишният футболист има 8 гола и 19 асистенции в първенството, като по този начин е допринесъл за 30 точки на Юнайтед, което се е случвало само девет пъти в историята на Премиър лийг.
Не на последно място, Бруно е само на една асистенция от изравняването на рекорда в рамките на един сезон във Висшата лига. Върховото постижение в това отношение засега си поделят Кевин Де Бройне за Манчестър Сити и Тиери Анри за Арсенал.
