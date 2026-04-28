  3. Бруно Фернандеш изравни Кристиано Роналдо по голови приноси в Премиър лийг

Бруно Фернандеш изравни Кристиано Роналдо по голови приноси в Премиър лийг

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш продължава да прави асистенция след асистенция през този сезон в английския елит, като поредното му голово подаване беше при снощната победа с 2:1 над Брентфорд.

Така халфът вече има общо 140 голови приноса в Премиър лийг, колкото има и сънародникът му Кристиано Роналдо в двата си периода на Олд Трафорд. Статистиката на Фернандеш в неговите 226 мача в Премиър лийг включва 70 попадения и 70 голови паса. Междувременно, в своите 236 срещи в първенството CR7 има 103 гола и 37 асистенции. Сред всички играчи на Юнайтед в историята само четирима имат повече голови приноси във Висшата лига от двамата португалци: Уейн Рууни (276), Райън Гигс (271), Пол Скоулс (162) и Дейвид Бекъм (142).

Фернандеш също така стана също така първият играч на “червените дяволи” със седем поредни шампионатни срещи с гол или асистенция след Робин ван Перси, чиято серия продължи в десет мача между ноември 2012 г. и януари 2013 г.

През този сезон 31-годишният футболист има 8 гола и 19 асистенции в първенството, като по този начин е допринесъл за 30 точки на Юнайтед, което се е случвало само девет пъти в историята на Премиър лийг.

Не на последно място, Бруно е само на една асистенция от изравняването на рекорда в рамките на един сезон във Висшата лига. Върховото постижение в това отношение засега си поделят Кевин Де Бройне за Манчестър Сити и Тиери Анри за Арсенал.

Снимки: Gettyimages

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

