Бруно Фернандеш изравни Кристиано Роналдо по голови приноси в Премиър лийг

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш продължава да прави асистенция след асистенция през този сезон в английския елит, като поредното му голово подаване беше при снощната победа с 2:1 над Брентфорд.

Така халфът вече има общо 140 голови приноса в Премиър лийг, колкото има и сънародникът му Кристиано Роналдо в двата си периода на Олд Трафорд. Статистиката на Фернандеш в неговите 226 мача в Премиър лийг включва 70 попадения и 70 голови паса. Междувременно, в своите 236 срещи в първенството CR7 има 103 гола и 37 асистенции. Сред всички играчи на Юнайтед в историята само четирима имат повече голови приноси във Висшата лига от двамата португалци: Уейн Рууни (276), Райън Гигс (271), Пол Скоулс (162) и Дейвид Бекъм (142).

Фернандеш също така стана също така първият играч на “червените дяволи” със седем поредни шампионатни срещи с гол или асистенция след Робин ван Перси, чиято серия продължи в десет мача между ноември 2012 г. и януари 2013 г.

7 - Bruno Fernandes is the first @ManUtd player to score or assist in seven consecutive Premier League appearances since Robin van Persie did so in 10 successive games between November 2012 and January 2013. Peak. pic.twitter.com/GsTVDD2YAm — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2026

През този сезон 31-годишният футболист има 8 гола и 19 асистенции в първенството, като по този начин е допринесъл за 30 точки на Юнайтед, което се е случвало само девет пъти в историята на Премиър лийг.

30 - Bruno Fernandes' 27 Premier League goal involvements this season (8 goals, 19 assists) have been worth 30 points; just the ninth time in the competition's history a player has reached that total in a campaign. Linchpin. pic.twitter.com/GoEAacvBtA — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026

Не на последно място, Бруно е само на една асистенция от изравняването на рекорда в рамките на един сезон във Висшата лига. Върховото постижение в това отношение засега си поделят Кевин Де Бройне за Манчестър Сити и Тиери Анри за Арсенал.

Bruno Fernandes is set to break the Premier League assist record for a single season 👀:



Kevin De Bruyne: 20 assists 🅰️ 17 from open play

Thierry Henry: 20 assists 🅰️ 20 from open play

Bruno Fernandes: 19 assists 🅰️ 10 from open play pic.twitter.com/TtScv33FRa — ESPN UK (@ESPNUK) April 28, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages