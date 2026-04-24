Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

  • 24 апр 2026 | 15:33
Нидерландският защитник Матайс де Лихт беше фотографиран да тренира на терена в момент, в който стана ясно, че футболистът на Манчестър Юнайтед ускорява рехабилитацията си от продължителна контузия на гърба. 26-годишният футболист започна силно сезона, който по-късно се превърна в кошмар за него. Той не е играл до момента от 30-и ноември при успеха над Кристъл Палас с 2:1. Но така и не е попаднал в състава, откакто Майкъл Карик пое отбора, а мениджърът призна, че няма гаранция Де Лихт да играе отново преди края на сезона. Също така мениджърът на Юнайтед каза, че проблемът с гърба „се оказва труден“ за нидерландския национал, който „трябва да бъде търпелив и позитивен, докато се опитва да преодолее контузията.

Бранителят няма да е на разположение за този понеделник, когато Юнайтед е домакин на Брентфорд, но клубът публикува положителна актуализация, показваща снимки как той тренира под наблюдението на медицинския персонал на клуба на терена.

Карик: Несигурността не ми влияе, не знам кога ще има яснота за бъдещето ми

Cъщо така клубът от Висшата лига добавя: „Де Лихт работи на трева, като се придържа към индивидуална програма. Централният защитник работи по свой график и прави всичко, което е нужно, за да се завърне. Де Лихт е фокусиран върху възстановяването си в пълна форма, като засега Майкъл Карик не е разкрил „времеви график“, в който „трябва да се завърне в игра“, пишат още от стадион „Олд Трафорд“.

Хари Магуайър обаче ще се върне на терена в понеделник, след като изтърпя наказание от два мача. Лисандро Мартинес обаче остава наказан и извън плановете.

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 268
  • 0
Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

  • 24 апр 2026 | 15:23
  • 495
  • 1
Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

  • 24 апр 2026 | 15:12
  • 380
  • 1
Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

  • 24 апр 2026 | 15:04
  • 357
  • 0
Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

  • 24 апр 2026 | 14:37
  • 680
  • 0
Рома потвърди очакваната новина за Раниери

Рома потвърди очакваната новина за Раниери

  • 24 апр 2026 | 14:10
  • 2921
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 19388
  • 62
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 9418
  • 5
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 21127
  • 52
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 5848
  • 5
Злато за Насар в първото движение!

Злато за Насар в първото движение!

  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 21990
  • 5
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 11371
  • 3