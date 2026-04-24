Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Нидерландският защитник Матайс де Лихт беше фотографиран да тренира на терена в момент, в който стана ясно, че футболистът на Манчестър Юнайтед ускорява рехабилитацията си от продължителна контузия на гърба. 26-годишният футболист започна силно сезона, който по-късно се превърна в кошмар за него. Той не е играл до момента от 30-и ноември при успеха над Кристъл Палас с 2:1. Но така и не е попаднал в състава, откакто Майкъл Карик пое отбора, а мениджърът призна, че няма гаранция Де Лихт да играе отново преди края на сезона. Също така мениджърът на Юнайтед каза, че проблемът с гърба „се оказва труден“ за нидерландския национал, който „трябва да бъде търпелив и позитивен, докато се опитва да преодолее контузията.

Бранителят няма да е на разположение за този понеделник, когато Юнайтед е домакин на Брентфорд, но клубът публикува положителна актуализация, показваща снимки как той тренира под наблюдението на медицинския персонал на клуба на терена.

Cъщо така клубът от Висшата лига добавя: „Де Лихт работи на трева, като се придържа към индивидуална програма. Централният защитник работи по свой график и прави всичко, което е нужно, за да се завърне. Де Лихт е фокусиран върху възстановяването си в пълна форма, като засега Майкъл Карик не е разкрил „времеви график“, в който „трябва да се завърне в игра“, пишат още от стадион „Олд Трафорд“.

Хари Магуайър обаче ще се върне на терена в понеделник, след като изтърпя наказание от два мача. Лисандро Мартинес обаче остава наказан и извън плановете.

April 24, 2026