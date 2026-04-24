  От Манчестър Юнайтед заявили на Бруно Фернандеш, че е непродаваем

  • 24 апр 2026 | 10:42
Шефовете на Манчестър Юнайтед са провели среща с капитана на тима Бруно Фернандеш и негови представители, на която португалецът е бил уверен, че на “Олд Трафорд” не желаят и нямат никакво намерение да се разделят с него, твърди английската преса. Плеймекърът на “червените дяволи” бе пред напускане през миналото лято, когато бе изкушен от изключително съблазнителна оферта от Саудитска Арабия, а в пресата на Острова сериозно информира, че от 20-кратните шампиони са склонни да пуснат играча. В крайна сметка Бруно Фернандеш все пак остана на “Олд Трафорд”, но през декември в интервю пред португалски медии призна, че е бил “наранен” от желанието на клуба да се възползва от него.

Именно това интервю се е превърнало в един от катализаторите, които са накарали шефовете на Манчестър Юнайтед да проведат срещата, на която да опитат да изчистят отношенията между двете страни и да уверят Фернандеш, че той е виждан като интегрална част от новия тим, който ще бъде граден от лятото, когато се очаква назначението на нов постоянен мениджър на тима. Самият Бруно Фернандеш прави един от най-силните сезони в кариерата си и до момента има осем гола и 18 асистенции на сметката си в Премиър лийг.

