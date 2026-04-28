Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

  • 28 апр 2026 | 02:02
В мача срещу Брентфорд (2:1) Манчестър Юнайтед изненадващо излезе с надписа "Red" на фланелките си и това озадачи много от привържениците на "червените дяволи". След срещата обаче стана ясно, че за това си има причина и тя е много важна.

Спонсор на един от най-големите английски клубове е компанията "Snapdragon", която се занимава с компютърни технологии. Въпреки това, в мача срещу Брентфорд те решиха да отстъпят спонсорското място на инициативата "Red". Тя се занимава с превенция на здравните неравенства, тоест всяко лице да има право на преглед, независимо от социалния му статус.

Предимно тази инициатива се занимава с превенция на вируса "СПИН", а фланелките от този мач ще бъдат на търг и феновете ще могат да закупят фланелките от тази среща.

Снимки: Gettyimages

