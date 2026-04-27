Манчестър Юнайтед 0:0 Брентфорд, голям пропуск на Амад Диало

Манчестър Юнайтед и Брентфорд играят при резултат 0:0 на "Олд Трафорд" в последен двубой от 34-тия кръг на Премиър лийг. Двубоят е от изключителна важност в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите. "Червените дяволи" в момента са трети, но са пред Ливърпул и Астън Вила само благодарение на головата разлика и отбелязаните попадения. Ако отборът на Майкъл Карик загуби днес, то мърсисайдци ще излязат на трето място. Брентфорд е девети, но е само на две точки зад Брайтън, който е шести.

"Пчеличките" спечелиха последните два мача с Манчестър Юнайтед. И двата им успеха бяха на техен терен, така че тази вечер ще се опитат да спечелят първа победа на "Олд Трафорд" в Премиър лийг.

Юнайтед позагуби от инерцията, която бързо натрупа след назначението на Карик за временен мениджър и в последните си пет мача записа само две победи. Брентфорд постигна равенства в последните си пет срещи в шампионата.

Карик е направил две промени в сравнение с мача с Челси. Хари Магуайър и Амад Диало заменят Нусаир Мазрауи и Матеус Куня. Последният изобщо не е в групата, тъй като е с лека контузия. Патрик Доргу се завръща в групата след дълго отсъствие заради контузия, но остава на пейката за началото. Там е и Лени Йоро.

Кийт Андрюс залага на същите 11, които започнаха и при нулевото равенство с Фулъм. Джош Дасилва се завръща в групата за първи път от януари 2024 година. Игор Тиаго за пореден път води атаката на лондончани, подпомаган от Уатара и Шаде по фланговете.

