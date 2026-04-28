Хари Магуайър: Карик има основна заслуга за подобрените резултати

Временният мениджър Майкъл Карик е отговорен за големия обрат в сезона на английския футболен клуб Манчестър Юнайтед, категоричен е капитанът Хари Магуайър след победата с 2:1 срещу Брентфорд. "Червените дяволи" завършиха 15-и миналата пролет, а сега са трети и със сигурност ще играят в Шампионската лига.

"В началото на периода ни с Майкъл имахме два много тежки мача с Арсенал и Ман Сити, а хората си мислеха, че сме загазили. Ние обаче взехме шест точки. Всички вярвахме в това и го направихме заедно. Това ни даде самочувствие и знаехме, че можем да вкарваме от всяка ситуация", каза Магуайър, който асистира на Каземиро за първия гол срещу Брентфорд.

🚨🚨🎙️| Harry Maguire: “We had two tough fixtures when Michael Carrick came in against Arsenal and Manchester City but we managed to get six points. From then everyone started to believe and we got confidence. We can get a lot better in this formation. We'll get better the longer… pic.twitter.com/o0NrARTd0F — centredevils. (@centredevils) April 27, 2026

Юнайтед е с 61 точки и цели 11 повече от шестия Брайтън, който е първи под чертата за Шампионската лига. До края на сезона има само още четири мача. "Резултатите говорят сами за себе си. Започнахме да печелим, след като той дойде и смени схемата. С Рубен (Аморим) мачовете бяха 50/50, но в повечето случаи губехме. Сега е обратното. По-добри сме в двете наказателни полета, защитаваме се адекватно и вкарваме голове, добави защитникът.