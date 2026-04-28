Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Хари Магуайър: Карик има основна заслуга за подобрените резултати

Хари Магуайър: Карик има основна заслуга за подобрените резултати

  • 28 апр 2026 | 10:59
  • 485
  • 0

Временният мениджър Майкъл Карик е отговорен за големия обрат в сезона на английския футболен клуб Манчестър Юнайтед, категоричен е капитанът Хари Магуайър след победата с 2:1 срещу Брентфорд. "Червените дяволи" завършиха 15-и миналата пролет, а сега са трети и със сигурност ще играят в Шампионската лига.  

"В началото на периода ни с Майкъл имахме два много тежки мача с Арсенал и Ман Сити, а хората си мислеха, че сме загазили. Ние обаче взехме шест точки. Всички вярвахме в това и го направихме заедно. Това ни даде самочувствие и знаехме, че можем да вкарваме от всяка ситуация", каза Магуайър, който асистира на Каземиро за първия гол срещу Брентфорд.

Юнайтед е с 61 точки и цели 11 повече от шестия Брайтън, който е първи под чертата за Шампионската лига. До края на сезона има само още четири мача. "Резултатите говорят сами за себе си. Започнахме да печелим, след като той дойде и смени схемата. С Рубен (Аморим) мачовете бяха 50/50, но в повечето случаи губехме. Сега е обратното. По-добри сме в двете наказателни полета, защитаваме се адекватно и вкарваме голове, добави защитникът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Звездите на Челси гледат към изхода

Звездите на Челси гледат към изхода

  • 28 апр 2026 | 07:52
  • 3531
  • 3
Появи се изненадващ кандидат за Душан Влахович

  • 28 апр 2026 | 07:24
  • 2804
  • 1
ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

  • 28 апр 2026 | 07:01
  • 9424
  • 3
Гуардиола иска млада звезда на Борнемут

  • 28 апр 2026 | 06:26
  • 3793
  • 0
Реал Мадрид постави сериозна цена на нарочен за гонене играч

  • 28 апр 2026 | 05:57
  • 4474
  • 0
Лампард: Ще имаме много работа през лятото, за да не се върнем бързо в Чемпиъншип

  • 28 апр 2026 | 05:35
  • 3465
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
  • 11161
  • 59
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 5504
  • 1
ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

  • 28 апр 2026 | 07:01
  • 9424
  • 3
Ботев се завръща към класиката

  • 28 апр 2026 | 10:46
  • 2070
  • 0
Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

  • 28 апр 2026 | 10:29
  • 4048
  • 2
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 35871
  • 48