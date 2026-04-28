Хари Магуайър: Карик има основна заслуга за подобрените резултати

Временният мениджър Майкъл Карик е отговорен за големия обрат в сезона на английския футболен клуб Манчестър Юнайтед, категоричен е капитанът Хари Магуайър след победата с 2:1 срещу Брентфорд. "Червените дяволи" завършиха 15-и миналата пролет, а сега са трети и със сигурност ще играят в Шампионската лига.
"В началото на периода ни с Майкъл имахме два много тежки мача с Арсенал и Ман Сити, а хората си мислеха, че сме загазили. Ние обаче взехме шест точки. Всички вярвахме в това и го направихме заедно. Това ни даде самочувствие и знаехме, че можем да вкарваме от всяка ситуация", каза Магуайър, който асистира на Каземиро за първия гол срещу Брентфорд.
Юнайтед е с 61 точки и цели 11 повече от шестия Брайтън, който е първи под чертата за Шампионската лига. До края на сезона има само още четири мача. "Резултатите говорят сами за себе си. Започнахме да печелим, след като той дойде и смени схемата. С Рубен (Аморим) мачовете бяха 50/50, но в повечето случаи губехме. Сега е обратното. По-добри сме в двете наказателни полета, защитаваме се адекватно и вкарваме голове, добави защитникът.