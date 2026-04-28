Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остана доволен от победата с 2:1 над Брентфорд. "Червените дяволи" отново имаха трудни моменти и доза късмет, за да вземат трите точки. Според наставника обаче в този момент от годината най-важни са резултатите.

„На моменти мачът беше доста отворен. Започнахме фантастично. Трябва да им отдадем заслуженото – те са добър отбор и знаехме това. Те се върнаха в мача и бяха в добра позиция на полувремето, затова променихме някои неща през втората част. Към края те имаха няколко възможности, но смятам, че духът, усилията и задружността на играчите бяха фантастични. В този период от годината всичко опира до резултатите и ни трябваше да вземем точки“, заяви Карик.

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

След това той бе попитан за смяната на Амад Диало с Нусаир Мазрауи още на полувремето.

„Щяхме да я направим така или иначе. Имаше определени пространства, които трябваше да покриваме малко по-добре, и това даде добър ефект. Беше чисто тактическо решение“, категоричен е специалистът.

Нямаше как да бъде подмината и поредната асистенция на Бруно Фернандеш.

„Вкарваме почти във всеки мач и Бруно има голяма заслуга за това. Можеше да запише още една [асистенция] или сам да отбележи“, каза още англичанинът.

В края на мача обаче Юнайтед доста потрепери, след като Брентфорд върна едно попадение.

„Труден край в една трудна лига. Изключително сме доволни от броя победи, които постигнахме. Днес всичко за нас беше в името на трите точки. Това е поредна победа. Предстои ни важен мач и можем да гледаме напред към него“, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages

