Ямал: Това не е краят, а само една пауза

Младата звезда на Барселона публикува обнадеждаващо послание след контузията в задната част на своето бедро, която го извади от игра до края на сезона.

„Тази контузия ме извади от терена в момента, в който най-много искат да бъда там, и боли повече, отколкото мога да опиша. Боли да не мога да се боря заедно с моите съотборници, нито да помагам, когато отборът се нуждае от мен. Аз обаче вярвам в тях и знам, че ще оставят душата си във всеки мач. Аз ще бъда там, макар и отстрани, подкрепяйки, аплодирайки и окуражавайки като допълнителен играч. Това не е краят, а само една пауза. Ще се върна по-силен и с по-голямо желание от всякога, а следващият сезон ще бъде по-добър. Благодаря за съобщенията и само Барса 💙❤️“, написа Ямал в Инстаграм.

Предвид тази травма 18-годишният испански национал ще приключи кампанията с 24 гола и 18 асистенции в общо 45 мача.

