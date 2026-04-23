Медик уплаши Испания: Рискът от рецидив при контузията на Ямал е 30%, струва ми се малко вероятно да е на Световното

Специалистът по спортна медицина Педро Луис Рипол говори пред микрофоните на радио "Cadena SER" относно травмата на големия талант на Барселона Ламин Ямал. Младата звезда на каталунците предизвика сериозно безпокойство, след като получи контузия по време на победата с 1:0 над Селта снощи, а съмненията са за разкъсано сухожилие.

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

В момента Ямал минава обстойни медицински прегледи, които ще установят точния характер на травмата. В тази връзка доктор Рипол предупреждава, че „трябва да се подходи изключително предпазливо“ и че възстановяването може да отнеме между четири и пет седмици.

Медикът обяснява, че контузиите в задната част на бедрото често са много коварни: „Тази контузия има 30% вероятност за рецидив, така че трябва да се подходи с огромно внимание. Необходимо е да бъдем изключително предпазливи със сроковете за възстановяване.“

Д-р Рипол също така обясни, че времето за възстановяване при подобна контузия може да варира значително в зависимост от точното място на увреждането: „Ако травмата е в мускулното тяло, прогнозата е по-благоприятна. Ако обаче е в зоната на свързване между мускула и сухожилието или в самото сухожилие, контузията може да бъде по-сериозна и да изисква минимум четири до шест седмици лечение“, уточни той.

Лекарят беше категоричен, че ако възстановяването се проточи, присъствието на Ямал на Мондиал 2026 може да бъде поставено под сериозен въпрос: „Много е рисковано да се говори в момента дали става въпрос за разкъсване или за разтежение. Във всеки случай селекционери като Луис де ла Фуенте искат играчите им да са здрави и в игрови ритъм. Повиквателната му ми се струва малко вероятна, защото рискът от рецидив е 30%, а това означава да загубиш играч по време на Световното първенство.“

Все пак от Барселона и Испания се надяват на по-благоприятни резултати за Ямал. Почти сигурно е, че Ламин ще пропусне „Ел Класико“ срещу Реал Мадрид, насрочено за 10 май, като не е изключено той вече да е приключил участието си в Ла Лига за сезона. До началото на Мондиала остават 50 дни и всичко ще зависи от развитието на контузията. Специалистът призова за „максимална предпазливост“, докато не бъде публикуван официалният медицински доклад.

Снимки: Imago

