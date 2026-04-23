Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

Ламин Ямал е само с разтежение и би трябвало да бъде готов за Световното първенство, обявиха от Барселона въз основа на резултатите от направените му днес прегледи. Със сигурност обаче нападателят няма да играе повече до края на сезона на каталунците.

Ямал напусна с болки изминалия мач от Ла Лига срещу Селта, като според някои издания като “Марка” той е бил с разкъсано сухожилие. В крайна сметка обаче лекарите са диагностицирали само разтежение, което е добра новина. От “Камп Ноу” уточняват, че играчът ще претърпи консервативно лечение.

До края на шампионата в Испания на Барселона остават шест двубоя, като тимът е фаворит за защита на титлата си.

В същото време първият двубой на испанския национален тим на Мондиала е на 15 юни срещу Кабо Верде. Отборът е още в група със Саудитска Арабия и Уругвай.

