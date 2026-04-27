Вейле отново загуби от Копенхаген

Вейле допусна нова загуба с 0:3 от Копенхаген в срещата помежду им от 29-ия кръг на плейофа за оставане в Суперлигата на Дания. И в този мач домакините не можеха да разчитат на българския защитник Стефан Велков, който лекува контузия на ръката.

Мачът можеше да се развие по друг начин, но в 19-ата минута гол на Уахидулах Фагир от състава на Вейле бе отмемен заради засада.

Копенхаген реагира и в 31-вата минута откри резултата с попадение на Мохамед Елюнуси.

В 73-тата минута домакините вкараха втори гол, дело на 17-годишния Виктор Дадасон.

Крайното 3:0 оформи синът на легендарния Хенрик Ларсон - Джордан Ларсон, който вкара в 85-ата минута от дузпа.

Това бе четвърта поредна побеза за Копенхаген, който се намира на 7-ото място с 44 точки. Вейле пък вече трудно може да се спаси, като остава на последното 12-о място с 18 точки.