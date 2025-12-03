Вейле загуби първия 1/4-финал за Купата на Дания, Велков не игра

Вейле загуби първия сблъсък с Виборг от 1/4-финалната фаза на Купата на Дания. "Зелените" спечелиха с 4:1 и взеха солидна преднина преди реванша. За гостите Стефан Велков остана на пейката и не се появи в игра.

Виборг поведе чрез Дориан Ханза в 11-ата минута, а след това се разписаха и Билал Брахими в 54-тата и Аскер Бек в 68-ата минута.

В 85-ата минута Алекси Питу върна един гол за гостите и даде искрица надежда за по-добър резултат.

В 90-ата минута обаче Фредерик Дамкяер оформи крайното 4:1 в полза на Виборг.

Двата тима ще определят кой от тях ще играе на 1/2-финалите на турнира на 13 декември, когато ще се проведе реванша във Вейле. Стефан Велков и компания обаче ще имат трудна задача да заличат изоставането си от три гола.