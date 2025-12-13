Вейле с Велков спечели реванша, но отпадна от Купата на Дания

Вейле не успя да се класира за 1/2-финалите на Купата на Дания, макар да спечели реванша от 14-финалите срещу Виборг с 1:0. Стефан Велков и компания обаче бяха загубили първия мач с 1:4 и днешната победа не успя да заличи пасива им. Българският национал отново бе титуляр за домакините и получи висока оценка за изявите си.

Вейле търсеше победата и в 75-ата минута си спечели дузпа. Кристиан Гамелгор пропусна от бялата точка, но секунди по-късно Андерс Якобсен прати топката във вратата за 1:0.

В 85-ата минута гостите останаха в намален състав, след като Даниел Аниембе получи директен червен картон.

С човек повече Вейле опита финален щурм, но времето бе твърде малко и така и не се стигна до нещо повече

Така Вейле приключва участието си в турнира, докато Виборг отива на 1/2-финал и продължава да мечтае за трофея.