  • 13 апр 2026 | 22:41
Вейле продължава с ремитата в отсъствието на Велков

Отборът на Вейле записа четвърто поредно реми в плейофите за оставане в елита на Дания. Той направи 2:2 в гостуването си на Фредериция от 26-ия кръг. Българският защитник Стефан Велков отново не игра, тъй като лекува контузия.

Фредериция поведе чрез Феликс Винтер в 24-тата минута, но в началото на второто полувреме Вейле направи обрат с голове на Кристиан Гамелгаард в 48-ата и Микел Дуелунд в 52-рата минута.

Домакините се добраха до точката в 58-ата минута с попадение на Етим.

Вейле може много да съжалява за изпуснатата победа, тъй като пропусна да скъси изоставането си от днешния си съперник, който заема спасителното 10-о място в класирането. Така тимът на Велков остава последен с 18 точки, докато Фредериция е с 28 точки две позиции по-напред.

