Домакинска загуба закотви Велков и Вейле на дъното

Стефан Велков и неговият Вейле започнаха пролетния дял от сезона в Дания с домакинска загуба. Тимът на българския национал отстъпи с 2:3 на Фредериция и остана на дъното в класирането, вече на 4 точки зад вчерашния си съперник.

Велков можеше да открие резултата в началото на двубоя, но вратарят на гостите спаси удара му. Домакините направиха много грешки в защита до почивката и в 34-тата минута вече губеха с 0:3 след попадения на Джонатан Линдекилде, Фрайдей Етим и Вилиам Мадсен.

През второто полувреме Вейле имаше тотално надмощие и върна две попадения чрез Уахид Фахир и Кристиан Гамелгор. Домакините можеха спокойно да стигнат поне до равенство, но не успяха и усложниха положението си.

Лидер в Суперлиген е Орхус с 43 точки, след като вчера надви с 2:1 Одензе. Вторият Мидтиланд има 39 точки, а трети е Брьондби с 32.