Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вейле
  3. Вейле с Велков удари Брьондби

Вейле с Велков удари Брьондби

  • 8 дек 2025 | 23:05
  • 333
  • 0
Вейле с Велков удари Брьондби

Отборът на Вейле постигна ценна победа с 2:1 в домакинството си на един от лидерите в класирането в лицето на Брьондби. Срещата бе от 18-ия кръг на първенството на Дания. Цял мач за домакините игра българският национал Стефан Велков, който завърши мача с жълт картон в заключителните минути.

Вейле поведе в резултата с гол на Кристиан Гамелгор в 49-ата минута, но Брьондби реагира и изравни в 72-рата чрез Шо Фукуда.

В 75-ата минута обаче гостите останаха в намален състав заради директен червен картон на Патрик Пенц.

В 80-ата минута Вейле стигна до успеха с попадение от дузпа на Йеле Даун.

Това бе едва третата победа за Вейле от началото на сезона, като тимът остава на дъното на класирането на 12-ото място с 13 точки. Брьондби пък се намира на 3-тата позиция с 31. Водач е Орхус с 40 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Грип тръшна Усман Дембеле

Грип тръшна Усман Дембеле

  • 8 дек 2025 | 18:50
  • 1055
  • 2
Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

  • 8 дек 2025 | 18:42
  • 1285
  • 2
Дузпа реши мача между Пиза и Парма

Дузпа реши мача между Пиза и Парма

  • 8 дек 2025 | 18:18
  • 788
  • 0
Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

  • 8 дек 2025 | 18:07
  • 3547
  • 1
Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

  • 8 дек 2025 | 18:02
  • 2227
  • 2
Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

  • 8 дек 2025 | 17:27
  • 1147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 59728
  • 310
Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

  • 8 дек 2025 | 21:43
  • 19662
  • 69
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 37243
  • 3
Златната резерва Пулишич донесе героичен обрат на Милан в Торино

Златната резерва Пулишич донесе героичен обрат на Милан в Торино

  • 8 дек 2025 | 23:43
  • 5971
  • 19
Манчестър Юнайтед си върна самочувствието срещу последния

Манчестър Юнайтед си върна самочувствието срещу последния

  • 8 дек 2025 | 23:58
  • 6153
  • 28
Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

  • 8 дек 2025 | 21:22
  • 11960
  • 7