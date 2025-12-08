Вейле с Велков удари Брьондби

Отборът на Вейле постигна ценна победа с 2:1 в домакинството си на един от лидерите в класирането в лицето на Брьондби. Срещата бе от 18-ия кръг на първенството на Дания. Цял мач за домакините игра българският национал Стефан Велков, който завърши мача с жълт картон в заключителните минути.

Вейле поведе в резултата с гол на Кристиан Гамелгор в 49-ата минута, но Брьондби реагира и изравни в 72-рата чрез Шо Фукуда.

В 75-ата минута обаче гостите останаха в намален състав заради директен червен картон на Патрик Пенц.

В 80-ата минута Вейле стигна до успеха с попадение от дузпа на Йеле Даун.

Това бе едва третата победа за Вейле от началото на сезона, като тимът остава на дъното на класирането на 12-ото място с 13 точки. Брьондби пък се намира на 3-тата позиция с 31. Водач е Орхус с 40 точки.