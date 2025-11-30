Тежко поражение за Вейле и Велков

Отборът на Вейле допусна тежка загуба с 0:3 в гостуването си на Одензе от 17-ия кръг на първенството на Дания. Българският национал Стефан Велков бе титуляр за гостите, записа пълни 90 минути и бе един от малкото играчи на своя тим с добра оценка за представянето си.

Одензе поведе с гол на Джей-Рой Грот в 20-ата минута, а в 28-ата Макс Айдум удвои. Крайното 3:0 пък оформи Ян-Фрийте Арп в 79-ата минута.

С тази победа Одензе се изкачи до 7-ото място с 23 точки. Вейле остава на дъното с 10 спечелени точки до момента.