Вейле рухна в края срещу Копенхаген

Вейле загуби тежко с 1:4 домакинството си на Копенхаген от 27-ия кръг на първенството на Дания. Стефан Велков пропусна и този мач, тъй като още не е възстановен от контузията в китката.

Всъщност мачът вървеше сравнително равностойно, като гостите поведоха още в 5-ата минута с гол на Андреас Корнелиус, но Вейле бързо изравни чрез Ласе Фльо в 17-ата минута.

Домакините обаче рухнаха в края и инкасираха три бързи гола, дело на Джовани Виани в 83-тата и 94-тата минута и на Виктор Дадасон в 88-ата минута.

Вейле пък завърши мача с човек по-малко, тъй като Гиорги Табатадзе си изкара два бързи жълти и червен картон в добавеното време.

Това поражение остави Вейле на дъното на таблицата с 18 точки. Копенхаген пък е на 7-ото място с 38 точки.