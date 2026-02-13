Вейле и Велков загубиха от пряк конкурент в битката за оцеляване

Отборът на Вейле загуби с 0:2 гостуването си на Рандерс от 20-ия кръг на първенството на Дания. Поражението бе още по-неприятно, защото бе от пряк конкурент в битката за оцеляване в елита. Българският защитник Стефан Велков бе титуляр за гостите и остана на терена пълни 90 минути.

Домакините решиха всичко в мача още през първото полувреме. Елиес Махмуд откри резултата в 14-тата минута, а в 27-ата Уарен Кади удвои от дузпа.

С тази победа Рандерс изледе на 9-ата позиция в таблицата с 23 точки. Вейле остава на последното 12-то място с 13 точки.