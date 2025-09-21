Популярни
Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

  • 21 сеп 2025 | 21:14
  • 504
  • 0
Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

Стефан Велков отбеляза втория си гол от началото на сезона в датското първенство. Българският защитник беше точен при домакинското равенство срещу Сьонерюск (2:2). Вейле изоставаше с два гола до средата на първата част, но намери сили да стигне до точката. Въпреки това, тимът е на последно място в класирането.

Максим Сулас откри в полза на гостите в 15-ата минута, а в 32-рата исканият от ЦСКА Лирим Камили удвои преднината на Сьонерюск. Велков върна интригата в 36-ата минута, когато беше оставен непокрит в наказателното поле и с глава насочи топката в мрежата.

Малко след гола на Велков домакините вкараха и втори, дело на Абдулай Камара, но той беше отменен заради засада. Все пак, натискът на Вейле през втората част доведе до изравнително попадение. То падна в 77-ата минута след точно изпълнена дузпа от Кристиан Гамелгор.

С актив от 6 точки Вейле е на последното 12-то място в подреждането. Лидер е Орхус, който надви с 1:0 Брьондби и събра 20 точки. Втори с 18 е Мидтиланд, а трети със 17 е ФК Копенхаген. Днес участникът в Шампионската лига направи 3:3 у дома със Силкеборг.

Снимки: Imago

