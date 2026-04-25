Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

  • 25 апр 2026 | 14:06
Равенството между Бетис и Реал Мадрид остави много теми за коментар и след последния съдийски сигнал. „Белият балет“ отново загуби точки в Ла Лига, а треньорът Алваро Арбелоа не намери по-добър начин да коментира мача, освен да съсредоточи кратката си пресконференция (продължила малко над 3 минути) върху представянето на съдията Сото Градо. Играчите на домакините обаче не бяха съгласни с доводите му, отбелязва каталунското издание “Спорт”.

Арбелоа изрази гнева си от няколко съдийски решения, особено от възможен фал срещу Ферлан Менди при ситуацията, довела до изравнителния гол за 1:1, както и от евентуална дузпа за игра с ръка на швейцарския защитник Рикардо Родригес в наказателното поле след удар на Браим Диас. „Имаме проблем, защото тези, които взимат решенията, не разбират. Разочарование, както много пъти досега“, заяви видимо раздразненият от Сото Градо треньор на „белите“.

Думите му не бяха подминати от състезателите на Бетис. Първият, който отговори на обвиненията на Арбелоа, беше защитникът и юноша на “лос бланкос” Диего Йоренте в изявление за „El Larguero“: „Изненадан съм, но само донякъде. Всеки защитава своите интереси и претендира за това, което смята за правилно. Ние също видяхме ситуация с Браим, която можеше да бъде отсъдена като игра с ръка. Всички имат право да се оплакват“, отбеляза той, визирайки претенциите на домакините за игра с ръка на Диас в полето на Реал, която също беше подмината от рефера.

Йоренте също така оцени усилията на своя отбор в един труден мач срещу винаги опасен съперник. „Може да изглежда, че Реал не е в мача, но те имат играчи, способни да те наранят при всеки преход. След първите двадесет минути бяхме много подредени и създадохме много положения. Лунин направи няколко важни спасявания. Голът ни беше заслужен“, обясни още защитникът.

Най-категоричният отговор обаче дойде от Ектор Белерин, автор на изравнителния гол за „зелено-белите“ в добавеното време. В микс зоната защитникът не избегна полемиката, породена от Арбелоа, и отговори директно на оплакванията на треньора. „Ние също се оплакахме за ръката на Браим Диас. Футболът е такъв: понякога справедлив, понякога несправедлив“, отсече той.

Бившият футболисти на Барселона призна за напрежението в последните мигове на двубоя: „След всички положения, които имахме, като видях съдията да се колебае в последните секунди, си помислих: ‘Не може сега да ни отменят този гол’. Ако ще ми свириш онзи фал, трябва да ми свириш и онази ръка“, коментира Белерин.

Въпреки оплакването си, защитникът се опита да смекчи тона и призна трудността, пред която са изправени съдиите всеки уикенд. „В крайна сметка в този смисъл имаше справедливост. Разбирам и съдиите, защото не е лесно винаги да си прав във всяка ситуация“, добави той.

