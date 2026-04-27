Стилиян Петров към Любо Пенев: Продължавай да се бориш, приятелю!

Рекордьорът по мачове с екипа на националния отбор по футбол – Стилиян Петров, подкрепи Любослав Пенев в битката му с рака. Бившият халф на Астън Вила се срещна с Пенев в София и разказа в студиото на "бТВ", че Ел Голеадор се чувства значително по-добре и изглежда ентусиазиран. На 06.06.26г. Стилиян Петров и Фондацията му организират "Мач на Надеждата" на стадион "Лазур" в Бургас, като част от приходите ще бъдат дарени за лечението на Любослав Пенев и друг голям български футболист – Петър Хубчев.

Днес Стан качи емоционално видео с поздрав до Любослав Пенев.

"Продължавай да се бориш, приятелю! Прекараното време с теб и твоето семейство ми напомни отново за истинските неща в живота".

