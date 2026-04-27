Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Стилиян Петров към Любо Пенев: Продължавай да се бориш, приятелю!

  • 27 апр 2026 | 16:29
  • 1180
  • 2

Рекордьорът по мачове с екипа на националния отбор по футбол – Стилиян Петров, подкрепи Любослав Пенев в битката му с рака. Бившият халф на Астън Вила се срещна с Пенев в София и разказа в студиото на "бТВ", че Ел Голеадор се чувства значително по-добре и изглежда ентусиазиран. На 06.06.26г. Стилиян Петров и Фондацията му организират "Мач на Надеждата" на стадион "Лазур" в Бургас, като част от приходите ще бъдат дарени за лечението на Любослав Пенев и друг голям български футболист – Петър Хубчев.

Днес Стан качи емоционално видео с поздрав до Любослав Пенев.

"Продължавай да се бориш, приятелю! Прекараното време с теб и твоето семейство ми напомни отново за истинските неща в живота".

Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев
Следвай ни:

  • 27 апр 2026 | 14:02
  • 398
  • 0
  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 44232
  • 96
  • 27 апр 2026 | 12:59
  • 12543
  • 9
  • 27 апр 2026 | 12:34
  • 860
  • 1
  • 27 апр 2026 | 11:47
  • 2458
  • 23
  • 27 апр 2026 | 11:34
  • 2483
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 44232
  • 96
  • 27 апр 2026 | 11:31
  • 45086
  • 162
  • 27 апр 2026 | 16:26
  • 1627
  • 0
  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 41687
  • 87
  • 27 апр 2026 | 15:00
  • 6153
  • 7
  • 27 апр 2026 | 12:59
  • 12543
  • 9