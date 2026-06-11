23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

Баскетболният национал Кристиян Занов, който игра с екипа на Панатинайкос в турнира на Евролигата Next Generation съвсем наскоро в Атина, е гост в рубриката на Sportal.bg - "23 неща, които не знаете за...". 17-годишният талант се представи в една различна светлина от тази на паркета, разкривайки куп любопитни подробности за себе си.

Центърът, който дори попадна в разширения състав на мъжкия национален отбор, сподели с кои трима баскетболисти от Евролигата иска да тренира, какво иска да има със себе си на самотен остров, кога казва "не мога" и как изглежда перфектният треньор.

Засегнахме и по-лични теми, като го попитахме каква е идеалната първа среща и дали си пада по брюнетки или блондинки. Сподели ни и как изглежда неговият мечтан почивен ден, даде и още доста интересни отговори на нашите 23 въпроса.

Какво сподели пред нашата камера Кристиян Занов, вижте в нашето видео.

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