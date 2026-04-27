Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Съдията Георги Давидов получи наряд да ръководи реванша между ЦСКА и Лудогорец от Sesame Купа на България. Срещата е в сряда от 19:00 часа, като в първия двубой "червените" се наложиха в Разград с 2:1. Волен Чинков ще бъде ВАР рефер на срещата на стадион "Васил Левски".

Ден по-късно Любослав Любомиров е главен съдия на втората среща между Локомотив (Пловдив) и Арда (Кърджали), като в първата "смърфовете" взеха категоричен аванс от 4:0 и гледат уверено към финала.