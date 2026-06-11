Септември се раздели с Христо Арангелов и Мариян Христов

Септември (София) се раздели със старши треньора Христо Арангелов и помощик-треньора Мариян Христов. Договорите и на двамата специалисти изтичат и те напускат отбора. През изминалия сезон Арангелов успя да спаси Септември от изпадане.

Септември се раздели с полузащитник

Ето какво пишат от клуба:

ПФК Септември София изказва своята искрена благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов, чиито договори с клуба изтичат.

В един от най-важните и тежки моменти за отбора те поеха отговорността да застанат начело и с професионализъм, отдаденост и характер помогнаха на Септември да постигне своята цел – запазването на мястото си в елита на българския футбол.

Благодарим им за вложените усилия, за отдадеността към клуба и за работата, която свършиха в този труден и отговорен период.

Пожелаваме им здраве, успех и много бъдещи професионални постижения!

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