Александър Томов на 72

Бившият президент на ЦСКА и университетски преподавател Александър Томов навършва 72 години днес. Българският политик е роден на 27 април 1954 г. в село Владимирово, област Монтана.

В периода декември 2006 - март 2009 г. Томов е председател на Надзорния съвет на ЦСКА, като под негово управление "армейците" спечелиха последната си шампионска титла през 2008 г.

През 2013-а бившият вицепремиер се завърна начело на клуба от Борисовата градина по времето на шефството на "Лира Инвестмънт", преди собствеността на "армейците" да мине в ръцете на Гриша Ганчев през 2015 г.

