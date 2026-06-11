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  3. Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

  • 11 юни 2026 | 11:10
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Гьозтепе е готов да преговаря и даде халфа Ралдни Гомеш на ЦСКА, ако “червените” действително го искат. Преди два дни се появи информация, че 27-годишният бразилец е сред набелязаните летни трансферни цели на носителя на купата на България.

В Турция твърдят, че полузащитникът не влаза в плановете на Станимир Стоилов и Гьо-Гьоз за новия сезон, но не са много сигурни кое ЦСКА го иска. Едни го пращат в ЦСКА, а други - в ЦСКА 1948.

Иначе Ралдни изигра 18 двубоя през първата половина на турската Суперлига за миналия сезон, в които се отчете с гол и асистенция.

През зимата той бе даден на втородивизионния португалски Алверка. Там изигра 14 срещи и в тях отбеляза едно попадение.

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