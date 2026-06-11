Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

Гьозтепе е готов да преговаря и даде халфа Ралдни Гомеш на ЦСКА, ако “червените” действително го искат. Преди два дни се появи информация, че 27-годишният бразилец е сред набелязаните летни трансферни цели на носителя на купата на България.

Göztepe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda, geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan ancak ara transfer döneminde Portekiz’in Alverca takımına kiralanan ve geri dönen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Gomes ile yolların ayrılacağı yönünde haberler geliyor.



​CSKA… pic.twitter.com/rgJjKFiqnl — Göztepeliler.com (@Goztepelilercom) June 10, 2026

В Турция твърдят, че полузащитникът не влаза в плановете на Станимир Стоилов и Гьо-Гьоз за новия сезон, но не са много сигурни кое ЦСКА го иска. Едни го пращат в ЦСКА, а други - в ЦСКА 1948.

Иначе Ралдни изигра 18 двубоя през първата половина на турската Суперлига за миналия сезон, в които се отчете с гол и асистенция.

През зимата той бе даден на втородивизионния португалски Алверка. Там изигра 14 срещи и в тях отбеляза едно попадение.

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