Всичко за подготовката на ФК Димитровград

На 29 юни е първата тренировка на едноименния тим на Димитровград. С нея започва подготовката на отбора за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се изиграят пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

4 юли: ФК Димитровград – Марица (Милево)

11 юли: ФК Димитровград – Атлетик (Куклен)

18 юли: ФК Димитровград – Розова долина (Казанлък)

25 юли: ФК Димитровград – Локомотив II (Пловдив)

1 август: ФК Димитровград – уточнява се съперник

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google