Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

След извънредната априлска пауза, породена от анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, Формула 1 се завръща тази седмица с Гран При на Маями, която включва и втория спринт за годината. В Южна Флорида ще се проведе и вторият кръг за сезона във Формула 2 с Никола Цолов, а тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд. Всички часове са в българско време.

Петък (1 май):

16:30 часа – Формула 2 тренировка

19:00 часа – Формула 1 тренировка

21:30 часа – Формула 2 квалификация

23:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (2 май):

17:00 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)

19:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)

23:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (3 май):

19:30 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)

23:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)

