Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

  • 27 апр 2026 | 08:28
  • 1662
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

След извънредната априлска пауза, породена от анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, Формула 1 се завръща тази седмица с Гран При на Маями, която включва и втория спринт за годината. В Южна Флорида ще се проведе и вторият кръг за сезона във Формула 2 с Никола Цолов, а тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд. Всички часове са в българско време.

Петък (1 май):
16:30 часа – Формула 2 тренировка
19:00 часа – Формула 1 тренировка
21:30 часа – Формула 2 квалификация
23:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (2 май):
17:00 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)
19:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)
23:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (3 май):
19:30 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)
23:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

