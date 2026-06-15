Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски говори пред медиите след края на пресконференцията, на която "смърфовете" обявиха своя нов генерален спонсор - Sesame. Бизнесменът изтъкна, че е поканил цял Пловдив да дава пари за клуба, но за момента е сам в това начинание. Шефът на "черно-белите" се закани, че през новия сезон отборът на Душан Косич ще обърка сметките на фаворитите. Крушарски подчерта, че не разчита на директори и че словенският специалист взима важните решения за тима.

"От 11 г. съм в Локомотив и доказах, че спирачки няма. Имаше само едни две години, в които се бях дръпнал малко, но наваксах сега. Ще объркаме българското първенство пак. Като нови попълнения при нас нещата са ясни и гласни. Ние нямаме спортни директори, изпълнителни директори - всичко се движи от треньора. Той си прави селекцията, той си избира екипа, с мен се договарят само параметрите. Недевски поема школата, два терена съм изградил лично аз, колкото и да се говори, че нищо не правя. Е, направил съм нещо за Локомотив с моите възможности. Държим на българското и родното. Комисионерите отвън идват за пари. Много футболисти казват, че са професионалисти и сме длъжни да им даваме пари, защото са професионалисти. Не, аз не искам да идва някой, който само иска пари. Локомотив трябва да направи крачка напред.

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За голямо съжаление засега се оказва, че единственият, който трябва да дава пари за клуба, съм аз. Поканил съм цял Пловдив, но няма кой да дойде. Отказах едни милиони, но видях, че в тях има нещо нечисто. Можех да взема осем милиона, да сгъна чадъра и да си тръгна, но видях, че в тези думи има нещо нечисто. Информацията трябва да е ясна и гласна. Севи Идриз е подписал вече нов договор, псевдо журналистите да си легнат спокойни довечера.

За 100-годишнината може да питате феновете, не съм поканен засега, въпреки че 95-годишнината аз я направих. Ако ме поканят, ще помогна. Решили са, че съм кърлеж явно. Изненадах се от Тома и Величков, два месеца и сгънахме чадъра. Момчета, не разбрахте ли, че сме сериозен клуб? Тази година ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски, ЦСКА. Имаме треньор-психолог, той обедини екипа, направи от нищо нещо. Футболът е игра - има печеливши и губещи. Треньорът е видял къде са ни грешките, аз съм просто фен. Обичам маткането, знаете ли какво е - лъженето, и головете. Излязохме с чест от играта през миналия сезон. Измишльотини са, че не съм платил в края на сезона, дрънкайте си ги, но при нас има ред и порядък, всеки си знае мястото и знае кога, защо и как", заяви Христо Крушарски.

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