Мерцедес поиска преразглеждане на наказанията на Джордж Ръсел от Монако

Отборът на Мерцедес официално стартира процедурата по преразглеждане на наказанията, които бяха наложени на Джордж Ръсел по време на надпреварата за Гран При на Монако преди малко повече от седмица.

Британецът беше сред пилотите, които бяха санкционирани за превишаване на скоростта в пит-лейна в хода на надпреварата в Княжеството, като първоначално той беше наказан с 5 секунди. По-късно обаче Ръсел беше санкциониран втори път, този път с минаване през пит-лейна, след като не изтърпя своето оригинално наказание при второто си спиране в бокса след първото излизане на колата на сигурността. В крайна сметка британецът се класира на 12-то място в Гран При на Монако, записвайки втората си поредна нула след отпадането в Канада две седмици по-рано.

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В дните след състезанието в Княжеството, обаче, стана ясно, че софтуерът за измервана на скоростта в бокса в Монако не е бил настроен правилно и това е довело до множеството наказания. Това стана ясно по време на преразглеждането на двете 5-секунди наказания на Пиер Гасли, които в крайна сметка бяха анулирани, тъй като те бяха наложени едва след края на състезанието.

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В същото време Ръсел, Оскар Пиастри и Люис Хамилтън изтърпяха или опитаха да изтърпят своите наказания по време на самата надпревара. Франко Колапинто също беше наказан и изтърпя своето наказание след финала, но тъй като аржентинецът беше извън зоната на точките, от Алпин не обжалваха неговата санкция, а само тази на Гасли, който пресече финала трети и първоначално беше класиран седми.

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Надали протестът на Мерцедес срещу наказанията на Ръсел ще бъде успешен, тъй като ФИА няма механизъм за анулиране на наказания, които са наложени в хода на дадено състезание. В случая на Гасли десетте секунди просто бяха прибавени към неговото време след финала, което направи анулирането на санкциите възможно.

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Снимки: Imago