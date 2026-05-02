Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

За втора поредна година Ландо Норис триумфира в спринтовата надпревара от Формула 1 в Маями, след като британецът направи едно шампионско каране в днешното късо състезание в Южна Флорида.
Пилотът на Макларън стартира от полпозишъна и направи повече от отлично потегляне, за да запази първото място пред съотборника си Оскар Пиастри, който също стартира силно и изпревари лидера в шампионата Андреа Кими Антонели. Реално стартът беше единственият момент, в който лидерството на Норис беше под заплаха, тъй като до финала световният шампион наложи темпо, което се оказа непосилно за неговите съперници.
В края на дистанцията от 19 обиколки Норис завърши с аванс от 3.7 секунди пред Пиастри, чието второ място беше застрашено от Шарл Леклер в заключителните етапи. Австралиецът обаче парира успешно единствената по-сериозна атака на пилота на Ферари, която дойде в края на 15-ия тур, за да гарантира двойната победа на Макларън в спринта.
След слабия си старт Антонели пресече финалната линия на четвъртото място, но беше класиран шести. Причината за тази загуба на две позиции след финала беше наказание от 5 секунди, което беше наложено на италианеца заради прекалено много излизания извън границите на трасето в хода на спринта.
След тази санкция на Антонели четвъртата позиция стана притежание на неговия съотборник Джордж Ръсел, а Макс Верстапен зае петото място след много силен финален сектор. Зад Антонели последните две позиции в зоната на точките станаха притежание на Люис Хамилтън и Пиер Гасли.
Така в генералното класиране при пилотите начело преди утрешното основно състезание във Флорида е Антонели, който със 75 точки води със 7 пред съотборника си Ръсел. Трети с актив от 55 пункта е Леклер, а днешният победител Норис е пети с 33 точки на своята сметка.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями
При отборите Мерцедес продължава да води убедително с актив от 143 пункта и аванс от 45 пред Ферари. След двойния си успех днес Макларън продължава да се движи на третото място с изоставане от 82 пункта спрямо Сребърните стрели.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями
Уикендът за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 23:00 часа българско време тази вечер с квалификацията за състезанието във Флорида.
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages