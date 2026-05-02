  Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:41
За втора поредна година Ландо Норис триумфира в спринтовата надпревара от Формула 1 в Маями, след като британецът направи едно шампионско каране в днешното късо състезание в Южна Флорида.

Пилотът на Макларън стартира от полпозишъна и направи повече от отлично потегляне, за да запази първото място пред съотборника си Оскар Пиастри, който също стартира силно и изпревари лидера в шампионата Андреа Кими Антонели. Реално стартът беше единственият момент, в който лидерството на Норис беше под заплаха, тъй като до финала световният шампион наложи темпо, което се оказа непосилно за неговите съперници.

В края на дистанцията от 19 обиколки Норис завърши с аванс от 3.7 секунди пред Пиастри, чието второ място беше застрашено от Шарл Леклер в заключителните етапи. Австралиецът обаче парира успешно единствената по-сериозна атака на пилота на Ферари, която дойде в края на 15-ия тур, за да гарантира двойната победа на Макларън в спринта.

След слабия си старт Антонели пресече финалната линия на четвъртото място, но беше класиран шести. Причината за тази загуба на две позиции след финала беше наказание от 5 секунди, което беше наложено на италианеца заради прекалено много излизания извън границите на трасето в хода на спринта.

След тази санкция на Антонели четвъртата позиция стана притежание на неговия съотборник Джордж Ръсел, а Макс Верстапен зае петото място след много силен финален сектор. Зад Антонели последните две позиции в зоната на точките станаха притежание на Люис Хамилтън и Пиер Гасли.

Така в генералното класиране при пилотите начело преди утрешното основно състезание във Флорида е Антонели, който със 75 точки води със 7 пред съотборника си Ръсел. Трети с актив от 55 пункта е Леклер, а днешният победител Норис е пети с 33 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями
При отборите Мерцедес продължава да води убедително с актив от 143 пункта и аванс от 45 пред Ферари. След двойния си успех днес Макларън продължава да се движи на третото място с изоставане от 82 пункта спрямо Сребърните стрели.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями
Уикендът за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 23:00 часа българско време тази вечер с квалификацията за състезанието във Флорида.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

  • 2 май 2026 | 20:29
  • 172
  • 0
Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

  • 2 май 2026 | 20:21
  • 238
  • 0
Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 256
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 20:00
  • 753
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:59
  • 302
  • 0
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 28153
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Марко Дуганджич с първия си гол за "сините"

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Марко Дуганджич с първия си гол за "сините"

  • 2 май 2026 | 20:39
  • 104271
  • 232
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 28153
  • 36
Финал №4: Нефтохимик 2:1 Левски! Следете мача ТУК!

Финал №4: Нефтохимик 2:1 Левски! Следете мача ТУК!

  • 2 май 2026 | 20:31
  • 11522
  • 3
Втора лига на живо: гол в Русе

Втора лига на живо: гол в Русе

  • 2 май 2026 | 20:20
  • 13738
  • 7
Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

  • 2 май 2026 | 18:23
  • 17727
  • 21
Арсенал 3:0 Фулъм, втори гол за Гьокереш

Арсенал 3:0 Фулъм, втори гол за Гьокереш

  • 2 май 2026 | 19:30
  • 4416
  • 15