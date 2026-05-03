Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Формула 1 и организаторите на Гран При на Маями взеха решението да променят началния час на днешното състезание, за да дадат по-голям шанс на надпреварата да се проведе предвид очакваното лошо време във Флорида.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Оригинално тя трябваше да стартира в 23:00 часа българско време, но след дискусии началният ѝ час беше изтеглен за 20:00 часа българско време. Началният час на основното състезание във Формула 2, което трябваше да стартира в 19:30 часа, също е променен и сега то ще започне в 16:25 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)

Снимки: Gettyimages