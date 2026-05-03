Изтеглиха старта на Гран При на Маями заради очакваното лошо време

Формула 1 и организаторите на Гран При на Маями взеха решението да променят началния час на днешното състезание, за да дадат по-голям шанс на надпреварата да се проведе предвид очакваното лошо време във Флорида.
Оригинално тя трябваше да стартира в 23:00 часа българско време, но след дискусии началният ѝ час беше изтеглен за 20:00 часа българско време. Началният час на основното състезание във Формула 2, което трябваше да стартира в 19:30 часа, също е променен и сега то ще започне в 16:25 часа българско време.
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)
