Повреда спря Никола Цолов в тренировката в Маями

Никола Цолов участва само в първите 15 минути на единствената тренировка от втория кръг за сезона във Формула 2 в Маями, след като Българския лъв беше принуден да спре на пистата с повреда в неговия болид.

🔴 RED FLAG 🔴



Nikola Tsolov has stopped on track.



Disaster for Campos in a crucial Practice in Miami 💔#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/fjC6YoKpze — Formula 2 (@Formula2) May 1, 2026

Българския лъв паркира своя автомобил в 13-ия завой в своята пета обиколка за деня. Неговата повреда дойде само няколко минути, след като съотборникът му в Кампос Ноел Леон също прекрати участието си в 45-минутната подготвителна сесия след завъртане в седмия завой.

Така Кампос практически ще влезе на сляпо в квалификацията, която е предвидена за 21:30 часа българско време.

Очаквано Цолов остана в дъното на класирането в края на тренировъчната сесия със своето най-добро време от 1:42.365, което му отреди 20-то място. В същото време най-бърз беше единственият американец във Формула 2 Колтън Херта, който зае първата позиция с 1:40.320.

Снимки: FIA Formula 2