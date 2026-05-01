Повреда спря Никола Цолов в тренировката в Маями

Никола Цолов участва само в първите 15 минути на единствената тренировка от втория кръг за сезона във Формула 2 в Маями, след като Българския лъв беше принуден да спре на пистата с повреда в неговия болид.
Българския лъв паркира своя автомобил в 13-ия завой в своята пета обиколка за деня. Неговата повреда дойде само няколко минути, след като съотборникът му в Кампос Ноел Леон също прекрати участието си в 45-минутната подготвителна сесия след завъртане в седмия завой.
Така Кампос практически ще влезе на сляпо в квалификацията, която е предвидена за 21:30 часа българско време.
Очаквано Цолов остана в дъното на класирането в края на тренировъчната сесия със своето най-добро време от 1:42.365, което му отреди 20-то място. В същото време най-бърз беше единственият американец във Формула 2 Колтън Херта, който зае първата позиция с 1:40.320.
