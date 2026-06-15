Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън вече има победи в 32 различни състезания

Люис Хамилтън вече има победи в 32 различни състезания

  • 15 юни 2026 | 12:11
  • 1238
  • 1

Вчера Люис Хамилтън спечели своята седма победа на пистата „Каталуния“, но този път той не триумфира в Гран При на Испания, която ще се проведе през септември в Мадрид, а в Гран При на Барселона.

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Така седемкратният световен шампион вече има победи в 32 различни състезания във Формула 1 в своята кариера, в която той е участвал в общо 40 различни надпревари. От осемте състезания, които Хамилтън не е печелил, цели четири и в момента са част от календара на Формула 1 – Маями, Лас Вегас, Мексико Сити и Нидерландия, като последното от тях ще изпадне от програмата след края на 2026 година. Останали четири състезания, в които Хамилтън е участвал, но не е печелил нито веднъж са Гран При 70 години Формула 1, Гран При на Европа, Гран При на Индия и Гран При на Корея.

Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално
Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално

На второто място по този показател е Макс Верстапен, който има победи в 30 от 39 състезания, в които е участвал. В своята кариера четирикратният шампион не е печелил в Турция, Португалия, Сахир, Тоскана, Айфел, Сингапур и разбира се в Гран При на Барселона, която вчера се проведе за първи път с това име.

Хамилтън за титлата: Няма невъзможни неща!
Хамилтън за титлата: Няма невъзможни неща!

Всички състезания, които Люис Хамилтън е печелил поне по веднъж в своята кариера:

  • Абу Даби

  • Австралия

  • Австрия

  • Азербайджан

  • Айфел

  • Барселона

  • Бахрейн

  • Белгия

  • Бразилия

  • Великобритания

  • Германия

  • Емилия-Романя

  • Испания

  • Италия

  • Канада

  • Катар

  • Китай

  • Малайзия

  • Мексико

  • Монако

  • Португалия

  • Русия

  • Сао Пауло

  • Саудитска Арабия

  • САЩ

  • Сингапур

  • Тоскана

  • Турция

  • Унгария

  • Франция

  • Щирия

  • Япония

Норис: Ферари щеше доминира във Формула 1 с по-добър двигател
Норис: Ферари щеше доминира във Формула 1 с по-добър двигател

Състезанията, в които седемкратния шампион е участвал, но не е печелил:

  • 70 години Формула 1

  • Европа

  • Индия

  • Корея

  • Лас Вегас

  • Маями

  • Мексико Сити

  • Нидерландия

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мерцедес поиска преразглеждане на наказанията на Джордж Ръсел от Монако

Мерцедес поиска преразглеждане на наказанията на Джордж Ръсел от Монако

  • 15 юни 2026 | 12:36
  • 1616
  • 0
От Ферари разкритикуваха организаторите след слабото си представяне в Льо Ман

От Ферари разкритикуваха организаторите след слабото си представяне в Льо Ман

  • 15 юни 2026 | 11:32
  • 743
  • 0
Антонели и Колапинто с наказания след финала в Барселона

Антонели и Колапинто с наказания след финала в Барселона

  • 15 юни 2026 | 10:58
  • 1273
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

  • 15 юни 2026 | 10:27
  • 440
  • 0
Норис: Ферари щеше доминира във Формула 1 с по-добър двигател

Норис: Ферари щеше доминира във Формула 1 с по-добър двигател

  • 15 юни 2026 | 10:17
  • 4347
  • 1
Хамилтън за титлата: Няма невъзможни неща!

Хамилтън за титлата: Няма невъзможни неща!

  • 14 юни 2026 | 20:44
  • 2745
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 15121
  • 25
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 10855
  • 12
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 10030
  • 17
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 36530
  • 43
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 18195
  • 21
Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

  • 15 юни 2026 | 08:00
  • 3412
  • 4