Люис Хамилтън вече има победи в 32 различни състезания

Вчера Люис Хамилтън спечели своята седма победа на пистата „Каталуния“, но този път той не триумфира в Гран При на Испания, която ще се проведе през септември в Мадрид, а в Гран При на Барселона.
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Така седемкратният световен шампион вече има победи в 32 различни състезания във Формула 1 в своята кариера, в която той е участвал в общо 40 различни надпревари. От осемте състезания, които Хамилтън не е печелил, цели четири и в момента са част от календара на Формула 1 – Маями, Лас Вегас, Мексико Сити и Нидерландия, като последното от тях ще изпадне от програмата след края на 2026 година. Останали четири състезания, в които Хамилтън е участвал, но не е печелил нито веднъж са Гран При 70 години Формула 1, Гран При на Европа, Гран При на Индия и Гран При на Корея.
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На второто място по този показател е Макс Верстапен, който има победи в 30 от 39 състезания, в които е участвал. В своята кариера четирикратният шампион не е печелил в Турция, Португалия, Сахир, Тоскана, Айфел, Сингапур и разбира се в Гран При на Барселона, която вчера се проведе за първи път с това име.
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Всички състезания, които Люис Хамилтън е печелил поне по веднъж в своята кариера:
Абу Даби
Австралия
Австрия
Азербайджан
Айфел
Барселона
Бахрейн
Белгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Емилия-Романя
Испания
Италия
Канада
Катар
Китай
Малайзия
Мексико
Монако
Португалия
Русия
Сао Пауло
Саудитска Арабия
САЩ
Сингапур
Тоскана
Турция
Унгария
Франция
Щирия
Япония
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Състезанията, в които седемкратния шампион е участвал, но не е печелил:
70 години Формула 1
Европа
Индия
Корея
Лас Вегас
Маями
Мексико Сити
Нидерландия
Снимки: Gettyimages