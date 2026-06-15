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Очаквайте в 11:00: Футболният Локомотив (Пловдив) представя новия си генерален спонсор
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пд) представя нов спонсор - очаквайте на живо!

Локомотив (Пд) представя нов спонсор - очаквайте на живо!

  • 15 юни 2026 | 10:00
  • 1799
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Локомотив (Пд) представя нов спонсор - очаквайте на живо!

Локомотив (Пловдив) представя нов спонсор днес - букмейкърската компания Sesame. Събитието ще се проведе в хотел "Милениум" от 11:00 часа и ще бъде излъчено пряко в Sportal.bg. Пред медиите ще говори собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски.

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