Локомотив (Пд) представя нов спонсор - очаквайте на живо!

Локомотив (Пловдив) представя нов спонсор днес - букмейкърската компания Sesame. Събитието ще се проведе в хотел "Милениум" от 11:00 часа и ще бъде излъчено пряко в Sportal.bg. Пред медиите ще говори собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски.

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