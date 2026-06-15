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От Ферари разкритикуваха организаторите след слабото си представяне в Льо Ман

  • 15 юни 2026 | 11:32
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От Ферари разкритикуваха организаторите след слабото си представяне в Льо Ман

Ферари не успя да се пребори за четвърта поредна победа в „24-те часа на Льо Ман“, след като още от началото на тестовия ден беше видимо, че колите на Черните кончета нямат отговор за скоростта на лидерите.

В състезанието от трите екипажа на Скудерията най-добре се представи този с №51 (Антонио Джовинаци, Джеймс Каладо и Алесандро Пиер Гуиди), който завърши на петото място с пасив от над две минути спрямо победителите от Тойота №7. А след надпреварата от лагера на Ферари индиректно критикуваха системата Balance of Performance (BoP), която се използва за изравняване на колите в Hypercar категорията.

Тойота записа победа в Льо Ман от 4 години насам
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„Мисля, че още от тестовия ден, а дори и преди това, беше ясно, че колите не са балансирани и ние не сме сред тези с по-добро представяне. Ние изпробвахме всичко възможно в хода на седмицата, различни настройки в опит да стопим разликата, но не можахме да намерим нищо, което да ни стигне да стопим тази голяма разлика.

„В състезанието опитахме да правим двойни и тройни стинтове с гумите, за да можем да натискаме по-дълго. Използвахме различни гуми в зависимост от времето на деня, но разликата ни спрямо водещите три производителя (Тойота, БМВ и Кадилак) беше прекалено голяма.

„През цялото време пилотите ни натискаха здраво и поемаха големи рискове. Още в първите часове имахме контакти с коли от другите категории. Каквото-такова, смятам, че можем да държим главите си вдигнати високо, защото направихме добро състезание“, заяви главният дизайнер на Ферари Мауро Барбиери.

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Снимки: Gettyimages

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