Норис: Ферари щеше доминира във Формула 1 с по-добър двигател

Световният шампион Ландо Норис сподели своето мнение, че отборът на Ферари ще доминира във Формула 1, ако подобри малко представянето на своята задвижваща система.

Изказването на пилота на Макларън беше направено след финала на вчерашната Гран При на Барселона, която беше спечелена от Люис Хамилтън. Състезанието на „Каталуния“ беше първото през 2026 година, в което деградацията на гумите беше фактор и пилотите трябваше да правят повече спирания в бокса.

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

В тази ситуация Хамилтън и Ферари се ориентираха най-добра, залагайки на по-агресивна стратегия с три пит-стопа. В същото време останалите пилоти масово направиха по две смени на гуми, а на финала Хамилтън спечели с близо 20 секунди пред Джордж Ръсел от Мерцедес, въпреки че беше направил едно спиране повече.

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„Късметлии сме, че в момента Ферари няма по-добър двигател – каза Норис пред Sky Sports F1. – Ако те имаха по-добър двигател, те щяха да доминират. В момента те са най-добрите в завоите. Ние дори не сме близо до тях, това е реалността. Ние сме доста, доста далеч от там, където трябва да сме.



„Ако те подобрят двигателя си, тогава ще се подиграват с всички ни. Ние наистина трябва да се концентрираме, за да направим всички възможни подобрения“, добави още световният шампион.

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Снимки: Gettyimages