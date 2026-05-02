Шампионът Норис триумфира в квалификацията преди спринта в Маями

Световният шампион Ландо Норис сложи край на безгрешната серия на отбора на Мерцедес от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди спринтовото състезание в Маями.

В своя единствен летящ тур в решителната фаза на битката за полпозишъна британецът постигна 1:27.869, с което изпревари с 0.222 секунди лидера в генералното класиране след първите три кръга за сезона Андреа Кими Антонели, който ще стартира втори. От третото място на старта ще потегли миналогодишният победител в Гран При на Маями Оскар Пиастри, който завърши на 0.239 зад своя съотборник Норис.

Шарл Леклер беше много бърз със средно твърдите гуми в първите два сегмента на спринтовата квалификация, но с меките в решителните осем минути монегаскът нямаше отговор за скоростта на Норис, Антонели и Пиастри и ще трябва да потегли четвърти. Зад него Макс Верстапен и Джордж Ръсел ще разделят третата редица на стартовата решетка пред Люис Хамилтън, Франко Колапинто, Исак Хаджар и Пиер Гасли, които ще оформят топ 10 на старта в спринта.

Съотборниците в Ауди Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг ще стартират от шестата редица утре, след като в края на SQ2 двамата се класираха 11-ти и 12-ти, изоставайки със съответно 0.021 и 0.046 от Гасли в спора за последното място в топ 10. Заедно с тях елиминирани в края на вторите 10 минути на квалификацията бяха още Оливър Беарман, Алекс Албон, Карлос Сайнц и Арвид Линдблад, които ще стартират от позициите от 13-та до 16-та.

Verstappen JUST gets past Gasly in the pit lane there! #F1Sprint #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

В самия край на SQ1 Албон записа достатъчно добра обиколка, за да се изкачи на 16-то място и да се класира за SQ2, изпреварвайки с 0.055 Лиам Лоусън, който остана 17-ти и напусна квалификационната битка още в края на първата ѝ фаза. Заедно с него елиминирани бяха още Естебан Окон и пилотите на Кадилак и Астън Мартин – Серхио Перес, Валтери Ботас, Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Lance Stroll comes to a halt at Turn 12 before getting going again #F1Sprint #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Въпреки отпадането представянето на Перес със сигурност е оптимистично за Кадилак, тъй като мексиканецът направи само една летяща обиколка в началото на SQ1 и беше на по-малко от 0.3 от място в SQ2. Алонсо и Строл пък реално останаха без времена след поредната доза трудности за Астън Мартин. Строл допусна грешка още в първата си обиколка и излезе от трасето в 17-ия завой, където прекара много време в зоната за сигурност, след което се прибра в гаража си и повече не се появи на пистата. Алонсо все пак завъртя цяла обиколка, но в нея той беше с над 12 секунди по-бавен от лидерите.

Уикендът за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи спринтовата надпревара, която е предвидена за днес от 19:00 часа българско време. Тя ще бъде с продължителност от 19 обиколки на трасето около стадиона „Хард Рок“.

Снимки: Gettyimages