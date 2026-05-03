Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

Андреа Кими Антонели бързо-бързо забрави трудния си спринт в Маями, след като италианецът завоюва своя трети пореден полпозишън за състезание във Формула 1, разбивайки конкуренцията в квалификацията преди Гран При на Маями.

Лидерът в генералното класиране направи много силна първа обиколка в решителната фаза на битката за полпозишъна, в която записа 1:27.798 и си осигури аванс от 0.345 секунди пред Шарл Леклер преди финалните излизания на пистата. В тях Антонели допусна сериозна грешка още в първия завой и реално за него квалификацията приключи в този момент, тъй като той беше наясно, че обиколката му е загубена. За късмет на италианеца обаче почти никой не успя да подобри своя резултат в края на квалификацията и така неговата първа позиция не беше застрашена, което гарантира на Антонели трети пореден полпозишън.

FOUR teams fighting in the top four in Q3! ⚔️



Antonelli sets a mighty opening lap, with Leclerc in P2, Verstappen in P3, and Norris in P4 all in the fray 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/DbtOYMGhLU — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Пилотът на Мерцедес ще раздели първата редица с Макс Верстапен, който единствен напредна в класирането във вторите излизания на пистата. В тях нидерландецът завъртя обиколка, която беше с 0.166 по-слаба от тази на Антонели, което му позволи на изпревари Леклер в битката за втората позиция.

Самият Леклер ще потегли трети, разделяйки втория ред с победителя от спринтовата надпревара Ландо Норис. Джордж Ръсел и Люис Хамилтън ще оформят третата редица пред Оскар Пиастри, Франко Колапинто, Исак Хаджар и Пиер Гасли, които ще допълнят челната десетка на стартовата решетка.

CHEQUERED FLAG 🏁



Kimi Antonelli secures Pole Position in Miami! 😮‍💨



1. Antonelli

2. Verstappen

3. Leclerc

4. Norris

5. Russell#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7gZsEueYtQ — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Първи извън топ 10 на стартовата решетка ще бъде Нико Хюлкенберг, който в края на Q2 изостана с цели 0.369 от Гасли в спора за последното място в решителните 13 минути на битката за полпозишъна. Германският пилот на Ауди ще раздели шестия ред с Лиам Лоусън, отборите на Хаас и Уилямс ще си поделят седмата и осмата редица. На седмия ред ще застанат Оливър Беарман и Карлос Сайнц, а техните съотборници, съответно Естебан Окон и Алекс Албон, ще тръгнат от осмата редица.

Max up in P1 ⬆️



Verstappen improves on Antonelli's benchmark time with a 1:28.116 ⏱️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/EiZNt756eM — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Пиастри имаше късмет в края на първата фаза, когато той хвана последния билет за Q2, класирайки се 16-ти с аванс от 0.213 пред Арвид Линдблад, който остана първи извън топ 16 и ще потегли от 17-то място утре. Причината Пиастри да остане толкова назад в класирането беше решението на Макларън и австралиеца той изобщо да не използва нови гуми в хода на Q1, което го направи уязвим в битката за продължаване напред, но все пак Пиастри оцеля и се класира за Q2.

Piastri scrapes through to the next stage of Quali in P16! 😮‍💨#F1 #MiamiGP https://t.co/As9T1vq0sy — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Очаквано заедно с Линдблад елиминирани в края на първите 18 минути на квалификацията бяха пилотите на Астън Мартин и Кадилак – Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Валтери Ботас и Серхио Перес. Този път обаче те не бяха най-бавни, тъй като последната позиция беше за Габриел Бортолето с Ауди.

Бразилецът направи само една летяща обиколка в края на сесията, тъй като в колата му имаше повреда, която механиците на германския тим трябваше да отстранят по спешност. В този свой тур Бортолето беше доста бавен и регистрира пасив от над 5 секунди спрямо Антонели, който оглави класирането в края на Q1. А след края на сесията бразилският състезател на Ауди беше принуден да спре на пистата, тъй като задната лява спирачка на неговия автомобил се запали и той реши да ограничи максимално пораженията, спирайки на обратната права.

Gabi Bortoleto's rear-left corner is ablaze! 😱



He stops by the side of the track and gets out of the car 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/TwldLa2HHQ — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Състезанието за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за днес от 23:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages