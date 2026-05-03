Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

Андреа Кими Антонели бързо-бързо забрави трудния си спринт в Маями, след като италианецът завоюва своя трети пореден полпозишън за състезание във Формула 1, разбивайки конкуренцията в квалификацията преди Гран При на Маями.
Лидерът в генералното класиране направи много силна първа обиколка в решителната фаза на битката за полпозишъна, в която записа 1:27.798 и си осигури аванс от 0.345 секунди пред Шарл Леклер преди финалните излизания на пистата. В тях Антонели допусна сериозна грешка още в първия завой и реално за него квалификацията приключи в този момент, тъй като той беше наясно, че обиколката му е загубена. За късмет на италианеца обаче почти никой не успя да подобри своя резултат в края на квалификацията и така неговата първа позиция не беше застрашена, което гарантира на Антонели трети пореден полпозишън.
Пилотът на Мерцедес ще раздели първата редица с Макс Верстапен, който единствен напредна в класирането във вторите излизания на пистата. В тях нидерландецът завъртя обиколка, която беше с 0.166 по-слаба от тази на Антонели, което му позволи на изпревари Леклер в битката за втората позиция.
Самият Леклер ще потегли трети, разделяйки втория ред с победителя от спринтовата надпревара Ландо Норис. Джордж Ръсел и Люис Хамилтън ще оформят третата редица пред Оскар Пиастри, Франко Колапинто, Исак Хаджар и Пиер Гасли, които ще допълнят челната десетка на стартовата решетка.
Първи извън топ 10 на стартовата решетка ще бъде Нико Хюлкенберг, който в края на Q2 изостана с цели 0.369 от Гасли в спора за последното място в решителните 13 минути на битката за полпозишъна. Германският пилот на Ауди ще раздели шестия ред с Лиам Лоусън, отборите на Хаас и Уилямс ще си поделят седмата и осмата редица. На седмия ред ще застанат Оливър Беарман и Карлос Сайнц, а техните съотборници, съответно Естебан Окон и Алекс Албон, ще тръгнат от осмата редица.
Пиастри имаше късмет в края на първата фаза, когато той хвана последния билет за Q2, класирайки се 16-ти с аванс от 0.213 пред Арвид Линдблад, който остана първи извън топ 16 и ще потегли от 17-то място утре. Причината Пиастри да остане толкова назад в класирането беше решението на Макларън и австралиеца той изобщо да не използва нови гуми в хода на Q1, което го направи уязвим в битката за продължаване напред, но все пак Пиастри оцеля и се класира за Q2.
Очаквано заедно с Линдблад елиминирани в края на първите 18 минути на квалификацията бяха пилотите на Астън Мартин и Кадилак – Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Валтери Ботас и Серхио Перес. Този път обаче те не бяха най-бавни, тъй като последната позиция беше за Габриел Бортолето с Ауди.
Бразилецът направи само една летяща обиколка в края на сесията, тъй като в колата му имаше повреда, която механиците на германския тим трябваше да отстранят по спешност. В този свой тур Бортолето беше доста бавен и регистрира пасив от над 5 секунди спрямо Антонели, който оглави класирането в края на Q1. А след края на сесията бразилският състезател на Ауди беше принуден да спре на пистата, тъй като задната лява спирачка на неговия автомобил се запали и той реши да ограничи максимално пораженията, спирайки на обратната права.
Състезанието за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за днес от 23:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.
