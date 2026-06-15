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Антонели и Колапинто с наказания след финала в Барселона

  • 15 юни 2026 | 10:58
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Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели и пилотът на Алпин Франко Колапинто бяха наказание след финала на вчерашната Гран При на Барселона.

Антонели, който отпадна малко преди края на състезанието, но беше класиран, защото покри повече от 90% от състезателната дистанция, беше санкциониран с 5 секунди за прекомерно много неоснователни излизания от пистата в рамките на надпреварата. Италианецът беше предупреден официално с бяло-черен флаг още преди средата на дистанцията, след което спря да прави нарушения.

Оказа се обаче, че Антонели е получи своето предупреждение след четвъртото си нарушение, а не след третото, както е обичайната практика. Причината за този пропуска е фактът, че едно от нарушенията на италианеца е било отчетено по-късно, но това не омаловажава факта, че той е задължен да спазва правилата през цялото време.

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Поради тази причина стюардите наложиха наказание от 5 секунди на Антонели, което не се отразява по никакъв начин на италианеца. Добрата новина за пилота на Мерцедес е, че той беше класиран в състезанието и това наказание няма шанс да бъде пренесено за следващия кръг в Австрия, където той да бъде преместен назад на стартовата решетка.

В същото време Колапинто беше наказан с 10 секунди за това, че не е намалим достатъчно своята скорост в зона с жълт флаг. Стюардите са отчели факта, че аржентинецът е върнал газта при единичен жълт флаг, но според тях това не е било достатъчно, за да отговори на правилата и поради тази причина те са решили да накажат аржентинеца с 10 секунди и една наказателна точка. След санкцията си пилотът на Алпин, който пресече финалната линия на осмото място, се смъква на десетата позиция зад Лиам Лоусън и Арвид Линдблад от Рейсинг Булс.

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Снимки: Gettyimages

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