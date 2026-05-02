Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели своята втора поредна победа във Формула 2, след като триумфира в спринтовата надпревара от втория кръг за сезон 2026 в Маями.

NIKOLA TSOLOV BECOMES THE FIRST F2 WINNER IN THE UNITED STATES! 🇺🇸🦅



— Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

Българския лъв стартира от полпозишъна, след като се класира десети във вчерашната квалификация и направи отлично потегляне, за да запази първата си позиция пред Лорън ван Хьопен в самото начало. Впоследствие нидерландецът имаше няколко шанса да атакува в края на дългите DRS, но Цолов пласира своя болид отлично, което парира атаките на неговия бивш съотборник във Формула 3 още в зародиш.

Nikola Tsolov leads the way as Laurens van Hoepen and Joshua Duerksen slot in behind #F2 #MiamiGP — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

В края на петата от общо 23 обиколки Ван Хьопен загуби второто място, след като беше изпреварен от Джошуа Дюрксен в спирането за почти обратния завой №17 в края на обиколка. След тази размяна на позиции беше ред на парагвайският състезател на Инвикта да кара във въздушната струя на Цолов.

Duerksen dives up the inside going into turn 17 to take P2 from van Hoepen 👊#F2 #MiamiGP — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

В нея той допусна грешка в спънатата секция в края на втория сектор още в шестия тур и изостана на повече от секунда от Цолов, губейки правото да използва DRS. От това моментално се възползва Ван Хьопен, който моментална атакува и си върна второто място, което беше загубил само обиколка по-рано.

Van Hoepen reclaims second spot with the aid of DRS! #F2 #MiamiGP — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

В деветия тур Цолов допусна лека неточност точно преди излизането на обратната права, която позволи на Ван Хьопен отново да мисли за атака. Тя обаче беше парирана успешно от Българския лъв, който запази първото си място, въпреки че не разполагаше с DRS.

Van Hoepen is starting to apply pressure to Tsolov, but Duerksen is still lurking in third!



We can't take our eyes off this one! 👀#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/ODVT9aFAsn — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

Две обиколки по-късно Цолов допусна нова неточност в тази част от пистата и дори излезе извън трасето, скъсявайки 15-ия завой. За щастие за българина нямаше последствия след това скъсяването на трасето и той запази лидерството си до края на 13-та обиколка. Тогава той вече беше изпреварен от Ван Хьопен на обратната права, но остана на под секунда зад нидерландеца, което му позволи да използва DRS.

The race leader Nikola Tsolov makes a mistake and cuts across the turn 14 and 15 chicane 😳



He maintains the lead, however... #F2 #MiamiGP pic.twitter.com/E6r5sIQgBv — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

Българския лъв се възползва от това си предимство и си върна лидерството след само две обиколки зад Ван Хьопен, изпреварвайки нидерландеца с късно спиране за 17-ия завой. Този път обаче Цолов остана начело по-малко от обиколка, тъй като беше изпреварен на дългата отсечка между завои 8 и 11, след което отново поведе в спирането за 17-та крива, с което той и Ван Хьопен си размениха водачеството три пъти за една обиколка.

The Bulgarian Lion roars back into the lead! 🇧🇬🦁#F2 #MiamiGP — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

В последната обиколка Цолов загуби лидерството в спирането за 11-ия завой, но след това успя да контрира успешно в самия край, за да си върне първото място и да спечели с авансс от само 0.1 секунда пред Ван Хьопен. Този дуел между Цолов и Ван Хьопен позволи и на Алекс Дън да се доближи до тях в самия край, но ирландецът нямаше достатъчно време, за да изгради атака и финишира трети.

В подножието на подиума завърши Николас Вароне, а челната петица оформи Дюрксен, който изостана във втората половина на дистанцията. Зад парагваеца зоната на точките влязоха още Мартиниус Стеншорн, Габриеле Мини и Дино Беганович.

В генералното класиране Цолов продължава да води с актив от 35 точки и аванс от 9 пред Ван Хьопен. Тройката с пасив от 17 пункта спрямо Българския лъв допълва шампионът във Формула 3 Рафаел Камара, който днес не взе точки, след като завърши десети.

"YEESSS! OH MY GOD, MAN! WHAT A STRESSFUL RACE!" 😅📻



We can't work out whether or not @NikolaTsolov enjoyed that one 😂#F2 #MiamiGP — Formula 2 (@Formula2) May 2, 2026

Основното състезание в Маями, с което ще завърши вторият кръг за сезона във Формула 2, е предвидено за 19:30 часа българско време утре. То ще бъде с продължителност от 32 обиколки ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. От полпозишъна в него ще потегли Куш Майни, който спечели квалификация, а Цолов ще потегли от десетата позиция на стартовата решетка.

