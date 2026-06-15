Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

Сезон 2026 в MotoGP продължава този уикенд с надпреварата за Гран При на Чехия, а тук може да намерите програмата за предстоящите събития в Бърно, като всички часове са в българско време.
Петък (19 юни):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (20 юни):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)
Неделя (21 юни):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (16 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (18 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (21 обиколки)
Снимки: Sportal.bg