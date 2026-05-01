Шарл Леклер оглави единствената тренировка в Маями с подобреното Ферари

Шарл Леклер използва многобройните подобрения по болида на Ферари, за да оглави класирането в края на единствената свободна тренировка преди Гран При на Маями, с която се възобновява сезонът във Формула 1 след априлската пауза.

Заради промените по правилата, които бяха направени в световния шампион между уикендите в Япония и Маями, единствената подготвителна сесия в Южна Флорида беше удължена с 30 минути. Това позволи на отборите да изпълнят по-богати програми, като в голяма част от времето те работеха със средно твърдите или твърдите гуми с повече гориво на борда.

Едва в заключителните минути видяхме преминаване към меката смес, с която пилотите направиха своите квалификационни симулации. В тях Леклер стигна до 1:29.310, с което изпревари с 0.297 четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Тройката с пасив от 0.448 оформи миналогодишният победител в Маями Оскар Пиастри с Макларън, а зад него четвърти и пети се наредиха Люис Хамилтън и Андреа Кими Антонели.

Charles Leclerc sets the pace in Miami practice, ahead of Max Verstappen and Oscar Piastri! 😮‍💨💨



Meanwhile, Mercedes finished the session in P5 and P6 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/R5fqo40r1y — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Лидерът в генералното класиране Антонели не успя да направи обиколка с меките гуми в края, когато остана в гаража на Мерцедес, най-вероятно заради някаква повреда в неговия болид. Съотборникът на италианеца Джордж Ръсел също нямаше чиста сесия, тъй като още от самото начало на тренировката британецът започна да се оплаква от странен звук от турбо компресора на неговата задвижваща система.

📻 "Check turbo... It's making a lot of noises" 😳



George Russell is not currently happy with his Mercedes 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lKfr11nHpY — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Все пак Ръсел се появи с меките гуми в края на 90-те минути за подготовка, но остана едва шести, изоставайки с 0.790 от Леклер. Зад британеца в топ 10 влязоха още световният шампион Ландо Норис, Пиер Гасли, Исак Хаджар и Карлос Сайнц.

За късмет на всички единствената тренировка в Маями мина без никакви по съществени инциденти с изключение на няколко блокирания на гуми и излитания в зоните за сигурност. Тази липса на инциденти и прекъсвания даде възможност на пилотите да направя доста обиколки, а най-активни бяха Леклер, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, които завършиха сесията с по 41 тура. Най-малко обиколки направи Антонели, който завърши тренировката с 24 след проблемите си в края ѝ.

Off goes Bortoleto at Turn 1 💨



He gets his Audi slowed, turned around and back out onto the track promptly 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Vur5U9zxTm — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Уикендът за Гран При на Маями, четвърти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 23:30 часа българско време тази вечер с квалификацията за спринтовото състезание в Южна Флорида.

