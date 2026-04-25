  Стилиян Петров в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Стилиян Петров в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Стилиян Петров в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Стилиян Петров ще бъде в "Гостът на Sportal.bg"! Студиото с рекордьора по брой мачове за националния отбор на България стартира в 10:00 часа.

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Както е известно, дългогодишният капитан на "лъвовете" организира "Мач на надеждата" на стадион "Лазур" в Бургас на 6 юни. Благотворителното събитие има за цел да събере средства, с които да се помогне на хора в нужда, включително и на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев, които се борят с онкологични заболявания.

Петров ще разкрие детайли около организацията на "Мача на надеждата", който ще бъде втори такъв, организиран от неговата фондация, след този през 2023 г. на стадион "Васил Левски" в София.

